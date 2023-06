Nekula: Budvar letos odvede do rozpočtu 250 milionů

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun, odpovídá to jeho loňskému zisku. Při návštěvě Českých Budějovic to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Vyloučil také případnou privatizaci národního podniku, podle něj "není na stole". Nekula oznámil, že Budvar odešle odvod do státního rozpočtu v nejbližších dvou týdnech. Loni ke konci roku pivovar takto odvedl 550 milionů korun.

Částka, která je obdobou dividendy, podle ministra odpovídá loňskému zisku Budvaru. Budvar loňské hospodářské výsledky zatím neoznámil. Ředitel Budvaru Petr Dvořák v lednu ČTK řekl, že zisk pivovaru loni meziročně výrazně klesl. Výstav pivovaru loni meziročně klesl o 1,5 procenta na 1,788 milionu hektolitrů.

Ministr se dopoledne setkal s vedením pivovaru. "Jednali jsme o dalším rozvoji, navyšování kapacity. Jsme na stropu 1,9 milionu hektarů a budeme chtít, aby se Budějovický Budvar rozvíjel, navyšoval kapacitu," řekl Nekula. Kromě zvýšení produkce by podle něj pivovar měl investovat do fotovoltaických panelů na všech střechách areálu nebo na zvýšení návštěvnosti, která by měla dosáhnout 200.000 lidí ročně.

Výstav piva loni Budvaru klesl, hlavně kvůli chybějícím prodejům v Rusku. Rusko, kam Budvar po začátku války na Ukrajině přestal vyvážet, patřilo mezi pět hlavních exportních trhů, kam se dál řadí Německo, Polsko, Slovensko a Británie. Letos plánuje Budvar tržby přes tři miliardy korun.

V polovině května také státní podnik Lesy České republiky oznámil, že v nejbližších dnech pošle státu ze svých zisků peníze. Půjde o další tři miliardy korun, uvedl v polovině května generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Loni v listopadu podnik poslal na účet státu do České národní banky mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v Česku, loni zvýšily čistý zisk o 83 procent na 5,03 miliardy korun. Vedle tří miliard korun státu dá podnik zbylý loňský zisk především do fondu investičního rozvoje v částce 1,3 miliardy korun.