Praha - Autoškoly v některých českých městech trápí nedostatek zkušebních komisařů. Podle radnic, jež komisaře zaměstnávají, stojí za situací hlavně nízké platy. Komisař totiž dostane třeba jako skladník v soukromé sféře víc peněz a nemusí nést tak velkou zodpovědnost. Špatná situace je zejména v létě v Praze, kdy se kvůli nedostatku komisařů prodlužuje čekání na závěrečné zkoušky. Zbylé části roku jsou ale bezproblémové, vyplývá z ankety ČTK.

Pražský magistrát má pro zkušební komisaře vyhrazeno 22 míst, jejich počet je v současnosti téměř naplněn, magistrát aktuálně hledá jednoho komisaře. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se úřad snaží udržovat počet tak, aby bylo možné stíhat všechny zkoušky i během dovolených.

Podle autoškol oslovených ČTK vznikají problémy s termíny zejména během léta, kdy je největší nápor uchazečů a často nejsou dodržovány zákonné lhůty. Ve zbylé části roku je podle nich situace o poznání lepší.

Letní problémy připustil i Hofman. Podle něj většina autoškol soustředí výuku právě na léto, čímž vzniká velký nápor na komisaře. Autoškolám doporučil, aby výuku rozplánovaly na celý rok. Vyšší počet komisařů podle něj řešením není, protože mimo léto by pro ně město nemělo uplatnění, a jejich najmutí pouze pro letní měsíce neumožňuje zákon.

Nejhorší situaci pražské autoškoly hlásí u motocyklů. "Za měsíc je občas jediný dostupný termín," uvedl majitel Autoškoly Macháček Miloš Macháček. Situaci ztěžuje sezonní charakter motocyklů. Většina zkoušek vychází na kritické léto. U osobních aut je podle většiny provozovatelů situace lepší a čekání trvá většinou v řádech dnů.

V Plzni jsou čtyři komisaři, kdežto magistrát by jich potřeboval šest. Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, mají stejný počet komisařů jako sedmkrát větší Plzeň. "Autoškoly nejsou postiženy tím, že bychom zdržovali zkoušky. Ale pokud by se přihodilo, že jeden z komisařů omarodí, tak už to je problém," řekl ČTK vedoucí odboru registru vozidel a řidičů na plzeňském magistrátu Jiří Marek.

Zkušební komisař má hrubý tabulkový plat od 14.000 do 25.000 Kč. Radnice tak nemohou konkurovat soukromému sektoru. Podle Marka by to mohlo vyřešit zvýšení platové třídy.

Podle radnic v Královéhradeckém kraji je hledání adeptů na komisaře složité i kvůli náročným zkouškám. "V současné době je těžké na trhu práce sehnat vysokoškoláka v kombinaci s řidičským oprávněním v celém rozsahu, který je ochotný se celoživotně vzdělávat a nechat se pravidelně v pětiletých intervalech velmi náročnou formou přezkušovat ze svých znalostí a dovedností," uvedl mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář.

Čekání na zkoušky hlásí některá města v Libereckém kraji. Nejdéle si lidé počkají v České Lípě, v průměru do deseti dní. Termíny zkoušek jsou ale plněny podle mluvčího radnice Václava Šámala v zákonné lhůtě 15 dnů. V České Lípě mají tři zkušební komisaře a ročně tam zkoušky absolvuje kolem 1300 klientů autoškol. Největší zájem je v Liberci, kde je absolvuje ročně asi 1600 lidí. Radnice má ale k dispozici sedm lidí s průkazem zkušebního komisaře a čekání na zkoušky je podle mluvčí města Jany Kodymové minimální.

V Přerově se s nedostatkem komisařů potýkají zhruba každého půlroku. "Týká se to ... exponovaného období od dubna do září, kdy končí střední školy jako střední zemědělská škola, které mají řidičáky v rámci výuky. Ty mají přednost a dva komisaři nám nestačí," řekl ČTK Dan Ležák z Ležákovy autoškoly v Přerově.