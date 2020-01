Někteří zaměstnavatelé si stěžují na nefunkčnost e-neschopenek

Praha - Na fungování e-neschopenek si dva týdny po jejich spuštění stále stěžují někteří zaměstnavatelé. K informacím o nemocných pracovnících se nemohou dostat přes portál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), nedostávají ani automatické zprávy. Uvedla to dnes Hospodářská komora. Podle jejího průzkumu mezi stovkou firem měla problém s portálem pětina a každá osmá dostala informace jen od svých nemocných pracovníků, ne ze systému. Podle ministerstva práce jsou služby portálu ČSSZ plně funkční a úřad postupně zpracovává žádosti o zasílání zpráv, a to do několika dnů.

Elektronické neschopenky začaly fungovat od ledna. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že je nový systém plně funkční.

"Překvapuje mne, že ministryně práce první pracovní den v lednu pořádá tiskovou konferenci, na které se slávou oznamuje, že e-neschopenky fungují skvěle a stanou se dle jejích slov miláčkem lékařů, ale zaměstnavatelů ani lékařů se se na jejich zkušenosti ani nezeptala," uvedl předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Podle komory má zatím se systémem zkušenost jen část zaměstnavatelů, jejichž pracovníci v lednu onemocněli. Řada firem oznámila, že jsou jejich zkušenosti dobré. Do bleskového průzkumu, který se konal od 6. do 13. ledna, se zapojilo 107 firem. Pětina z nich uvedla, že má problém s přístupem k informacím přes portál správy sociálního zabezpečení. Podniky si stěžovaly také na to, že nedostávají automatickou notifikaci či informace přes dohodnutý kanál. "Přibližně každá osmá firma dodala, že informace dostává jen od samotných nemocných zaměstnanců stejně jako před spuštěním e-neschopenek," dodal mluvčí komory Miroslav Diro.

Podle ministerstva práce si mohou firmy e-neschopenku začlenit do svého mzdového softwaru, informace o pracovníkově nemoci mohou získat na portálu sociální správy, nebo mohou dostávat automatická hlášení, když o ně požádaly. Tuto službu si zaregistrovalo zatím skoro 50.000 zaměstnavatelů. Zpracování žádostí trvá několik dnů.

"ČSSZ vnímá, že masivní zájem zaměstnavatelů o zřízení notifikačních služeb - respektive podávání žádostí o zasílání notifikací - vzniká až v posledních několika dnech. Žádosti o notifikační služby, které není možné automatizovaně zpracovat - tedy zejména papírové formuláře, jednotlivé okresní správy zpracovávají podle svých kapacitních možností, a to zpravidla ve lhůtách několika málo pracovních dnů," uvedla mluvčí ministerstva Kristýna Křupková.

Náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD) před týdnem uvedl, že je určitá chyba na straně zaměstnavatelů. Podle něj byli "velmi laxní", a přestože se mohli přihlásit do systému v prosinci, zapojují se až nyní. V systému jsou údaje 280.000 firem a institucí a 4,5 milionu zaměstnanců. E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení.

Zaměstnavatelé se ohrazují, že v prosinci nebylo možné se do systému připojit. Podle Křupkové mohly firmy ale žádosti o zasílání oznámení už posílat a přes portál je mohly podávat od 9. prosince. "Svědčí o tom i to, že už k 1. lednu bylo k odběru notifikací registrováno téměř 28.000 zaměstnavatelů," dodala mluvčí. Podle ní do dnešního odpoledne bylo v systému skoro 100.000 e-neschopenek. Zaměstnavatelé dostali přes 70.000 oznámení o nemocných pracovnících.