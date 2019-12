Někteří senátoři se chystají na setkání s exilovou vládou Tibetu

Praha - Senátoři hnutí STAN podporují cestu předsedy horní komory Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Někteří plánují na jaře účast na zasedání tibetské exilové vlády. Novinářům to řekl první místopředseda Senátu Jiří Růžička. Česko by podle něj mělo být citlivé na porušování demokratických práv. Kuberovu cestu kritizuje prezident Miloš Zeman, výhrady má i diplomacie, a to kvůli ekonomickým dopadům ze strany Číny.

"Vzhledem k tomu, co se odehrává v Hongkongu, to považujeme za důležitý signál," uvedl Růžička, proč se klub STAN postavil za Kuberu. Odkázal tak na protivládních protesty, které začaly v Hongkongu v červnu, původně kvůli zákonu o vydávání lidí podezřelých z trestné činnosti do Číny.

Současně Růžička informoval, že tři senátoři dostali pozvánku na setkání s exilovou vládou Tibetu a hodlají se ho zúčastnit, jet by s nimi mělo i několik dalších. "Členy by měli být senátoři, případně i poslanci, kteří jsou v parlamentním klubu, který podporuje tibetskou exilovou vládu. Mělo by to být v dubnu a chceme tím vyjádřit to, že rozumíme požadavkům na demokratické a svobodné přistupování k lidem, kteří v Číně skutečně práva nemají," řekl Růžička ČTK.

Připomenul, že premiéra tibetské vlády přijali senátoři oficiálně v letos na podzim, na jaře ho hostil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Pozvánku na setkání s tibetským premiérem dostal vedle Růžičky další místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer (ODS) a předseda parlamentního klubu na podporu Tibetu Přemysl Rabas z Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Tibet čínská armáda obsadila v roce 1950. Peking trvá na tom, že je historicky nedílnou součástí čínského území. Tvrdí, že jeho vláda této oblasti přinesla prosperitu a stabilitu a odmítá obvinění tibetských exulantů a ochránců lidských práv z represe.

Plánovaná cesta Kubery na Tchaj-wan rozpoutala mezi českými vrcholovými politiky minulý týden debatu o tom, jaké dopady by mohla mít na české vztahy s Čínou. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doufá, že návštěva mít důsledky nebude, premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman varovali před tím, že může ohrozit české ekonomické zájmy i konkrétní firmy.