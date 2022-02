Někteří Rusové se bouří proti válce, přes 1800 jich kvůli tomu zadržela policie

Moskva - Ruské úřady již zadržely přes 1800 lidí, kteří demonstrovali proti válce na Ukrajině, uvádí web OVD-Info. Jeden z nejoblíbenějších ruských zpěváků, Oxxxymiron, vyzval k vytvoření jednotného protiválečného hnutí v Rusku. Proti ruské vojenské aktivitě na Ukrajině vystoupilo v Rusku mnoho dalších známých osobností z oblasti kultury.

Mnoho Rusů šokovalo, když se ve čtvrtek ráno po probuzení dozvěděli, že ruský prezident Vladimir Putin nařídil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Tisíce z nich pak po celém Rusku vyšly do ulic, kde na ně už čekali policisté, připraveni protestní akce rozhánět hrubou silou. V Petrohradě policisté v helmách lidi bili a sráželi k zemi. Na demonstracích mnoho lidí uvádělo, že se cítí zlomeně a deprimovaně, popsal list The New York Times.

"Vím, že proti téhle válce je většina obyvatel Ruska," uvedl na instragramu rapper Oxxxymiron. "Čím více lidí bude mluvit o svém skutečném postoji, tím rychleji můžeme tu noční můru zastavit," pokračoval. Dodal také, že nemůže bavit své fanoušky, zatímco na Ukrajinu dopadají rakety a Kyjevané se musejí schovávat v metru.

"Strach a bolest. Ne válce," přidal se na instagramu jeden z nejznámějších moderátorů Ivan Urgant.

Proti ruské invazi vystoupila také například ředitelka státního kulturního Mejercholdova centra Jelena Kovalskaja. Na facebooku oznámila, že na protest rezignuje ze své funkce.

"Člověk nemůže pracovat pro vraha a nechat si od něj platit," napsala.

Twitter a Facebook zaplavily příspěvky s hashtagem #NoToWarWithUkraine (ne válce s Ukrajinou). Slova "ne válce" znějí také na demonstracích. Internetovou petici ruského aktivisty Lva Ponomarjova proti válce na Ukrajině zatím podepsalo přes 400.000 lidí.

V Rusku se účast na demonstracích, které nebyly předem povoleny, pojí se stále vyššími riziky. V loňském roce například policie tvrdě zasahovala proti demonstracím na podporu vězněného představitele opozice Alexeje Navalného.

"Svět je vzhůru nohama," uvedla podle deníku The New York Times 44letá Anastasija na jedné ze čtvrtečních protestních akcí. Ženu rozplakalo, když viděla, že náměstí není plné demonstrantů. "Měl by tu být každý. Je to jediná cesta, jak ukázat, že se děje něco strašného," zdůraznila.

"Dosáhneme jedině toho, že zchudneme, protože jsme až příliš závislí na mezinárodním obchodu," řekl 28letý Ilja, jeden z účastníků demonstrace v Moskvě. Odkazoval tak na případnou izolaci Ruska na mezinárodní scéně.