Někteří politici cení Pavlův projev na VS OSN, dle jiných mohl být konkrétnější

Praha - Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) ocenil změnu v prezidentských projevech na fórech podobných Valnému shromáždění OSN. Podle místopředsedy výboru Jaroslava Bžocha (ANO) prezident Petr Pavel zhodnotil situaci na Ukrajině a poukázal na bezpečnostní výzvy například v Africe, nic zásadně nového ale nezaznělo. Politici to sdělili ČTK.

Pavel v projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku řekl, že Ukrajina si zaslouží mír, který bude uzavřen za podmínek stanovených Kyjevem. Nesmí být založený na nespravedlivém kompromisu a jeho podobu nemůže diktovat Rusko coby agresor. Hlava státu také odsoudila vojenské aktivity Číny v Tchajwanském průlivu. Bezpečnost podle Pavla ohrožuje i postup Íránu a KLDR a jejich testy jaderných a mezikontinentálních balistických raket.

Podle Ženíška jde po deseti a možná i více letech o obrovskou změnu, za kterou je vděčný. "Donedávna jsme na podobných fórech slýchávali od naší hlavy státu spíš to, že anexe Krymu je hotová věc. Dnes v noci ale prezident ČR před celým světem jasně řekl, že Rusko se musí stáhnout z celého území Ukrajiny a jeho představitelé být potrestáni. Myslím, že ten rozdíl zaznamenali všichni," uvedl.

Bžoch poznamenal, že prezident zhodnotil situaci ohledně války na Ukrajině, poukázal i na další bezpečnostní výzvy. "Dle mého názoru je potřeba, aby takováto slova padala právě na půdě OSN, nicméně si nemyslím, že by v projevu zaznělo něco zásadně nového, co bychom již nevěděli," napsal ČTK. OSN je podle Bžocha dnes paralyzovaná, a to hlavně kvůli Radě bezpečnosti. "Bude potřeba hledat podporu hlavně u třetích zemí, aby se OSN mohla dát opět do pohybu," dodal.

Podle místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Pavel zmínil všechny aspekty české zahraniční politiky. "Já bych přivítala konkrétnější návrhy řešení alespoň u tématu, jako je mír na Ukrajině, nebo situace v Sahelu," poznamenala.

"Z úst prezidenta Pavla zazněl v projevu před Valným shromážděním OSN hlas rozumu a pravdy. Z Ruska se stala esence zla, a jak prezident přesně řekl, naším úkolem je zajistit, aby Kreml nemohl naplnit své imperiální ambice teď ani v budoucnu. Budeme Ukrajinu nadále podporovat," napsal na síti X, dříve twitteru, předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.