Někteří lidé zatím nedostali voličské průkazy, o něž včas požádali

Praha - Někteří voliči zatím nedostali voličské průkazy, o něž včas požádali. Volby do Sněmovny začínají dnes. Česká pošta se průkazy na základě jednotlivých stížností snaží dohledat a doručit, uvedl na dotaz ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík. Pokud voliči průkaz nedostanou, podle zákona nebudou moci hlasovat v místě trvalého bydliště, protože tam byli vyškrtnuti ze stálých voličských seznamů. Stanovisko ministerstva vnitra ČTK zjišťuje.

Dodání průkazu, o který si lidé mohli požádat obecní úřad písemně do minulého pátku a osobně do středy do 16:00, záleží podle Vitíka mimo jiné na formě zásilky. Úřad mohl průkaz poslat doporučeným dopisem buď v prioritním, nebo ekonomickém režimu. "V prvním případě dopis doručíme následující den po podání, ve druhém dva dny po podání," uvedl mluvčí.

Pokud by se podle Vitíka žadatel o průkaz dostavil na poštovní pobočku s tím, že má od úřadu podací číslo dopisu a voličský průkaz mu nepřišel, tak se pošta prioritně snaží dopis najít tak, aby mohli lidé dnes a v sobotu volit. "Neevidujeme masivní stížnosti na nedoručení voličských průkazů, jedná se o jednotky případů," řekl ČTK mluvčí.

Případy, kdy lidé, kteří si požádali o vydání voličského průkazu, nedostali dokument včas, se objevily na sociálních sítích. Lidé si na nedoručení průkazů stěžovali například na facebooku spolku Milion chvilek pro demokracii. Uvádějí i případy, kdy nebyl doručen průkaz podaný už 20. září nebo kdy podle nich pošta adresáta nekontaktovala, neměl ani v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky a průkaz zůstal na pobočce.