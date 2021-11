Někteří hudebníci kvůli pandemii přesunuli koncerty, jiní zatím vystupují dál

Praha - Vzhledem ke zhoršující se situaci a zpřísnění protipandemických opatření někteří hudebníci již přesunuli koncerty, jiní naopak vystupují dál. Například ještě na tento týden ohlásila tři koncerty v pražském Lucerna Music Baru popová skupina Mig 21. Naopak plánovaný koncert písničkáře Xindla X v O2 universu 25. listopadu se přesunul na nový termín 5. května 2022. Od dneška se negativní testy na koronavirus na kulturních akcích nebudou uznávat až na výjimky, mezi které patří například covidový certifikát.

"Člověk míní, pandemie mění.Tuto větu jsem myslím použil i před necelým rokem, když jsem koncert přesouval poprvé. Velmi nás to mrzí, ale věřím, že nás fanoušci pochopí a podpoří," uvedl Xindl X.

Konat se nebude ani koncertní křest desky Jedna nula skupiny Tata Bojs, který měl být v O2 universum 30. listopadu. Podobně svůj prosincový koncert v O2 universu odložila zpěvačka Lenny. Místo něj zve své fanoušky do pražského klubu Roxy, kde na 9. prosince připravila speciální koncert, na který budou platit zakoupené lístky do O2 Universa.

"Na nepříznivou pandemickou situaci jsme zareagovali již v minulých týdnech tím, že jsme většinu letošních koncertů přesunuli na pozdější termíny roku 2022 a 2023. Do konce letošního roku ani nebudeme oznamovat nebo vyhlašovat další koncerty na následující roky, protože nálada ve společnosti tomu nepřeje," sdělil dnes ČTK Miloslav Zýka, marketingový ředitel společnosti Universal Music, která organizuje mimo vydavatelské činnosti i koncerty svých interpretů, jako jsou například vítězové ankety Český slavík 21 skupina Mirai.

Ohledně vlivu nových opatření na Vánoční koncert Michala Prokopa s Framus Five a hosty, který se má uskutečnit 21. prosince v pražské Lucerně, se jeho organizátoři poradí a rozhodnou do 10. prosince. "Garantujeme těm, kterým by neustále proměnlivá vládní pravidla znemožnila účast, vrácení vstupného. Nepředpokládáme, že se bude jednat o velký počet, ale samozřejmě, pokud bychom nemohli pustit zdravé lidi na koncert, budeme žádat, aby takovou škodu uhradila vláda," prohlásil za pořadatele David Gaydečka.

Česká filharmonie chce v následujících týdnech uskutečnit všechny koncerty, které má na programu. Podle vládních nařízení ale umožní vstup na koncerty pouze těm posluchačům, kteří splní některou z podmínek, jež uvádí na svých webových stránkách. "Držitelům již zakoupených vstupenek, kteří žádnou z podmínek nesplní, bude Česká filharmonie vydávat vouchery ve výši ceny vstupenky nebo poměrné části abonmá. Tyto vouchery, platné půl roku od vystavení, mohou posluchači použít k nákupu vstupenek na jakýkoli koncert České filharmonie, a to jak v sezoně 2021/2022, tak během předprodeje na sezonu 2022/2023, který zahájí na začátku dubna 2022. Hotovost za vstupné vracet nebudeme," uvedl mluvčí ČF Luděk Březina.

Koncert, kterým oslaví své 44. narozeniny, nezrušila operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Přátele a fanoušky zve 23. listopadu na hodinový koncert Zastavme Karlův most s Carmen konaný na lodi Explorer kotvící pod Karlovým mostem. Zpívat bude zdarma a naváže tak na koncert s názvem Už zase můžeme zpívat, který se uskutečnil na stejném místě před rokem. "Budu zpívat venku, nebude žádný organizovaný raut či jiné občerstvení, takže rizika jsou minimální. A přece jen na akce tohoto typu chodí rozumní lidé," sdělila pěvkyně. "Situace není úplně příznivá, ale když budeme všichni opatrní a budeme ke všemu konání přistupovat s určitou pokorou, věřím, že se dočkáme klidnějších a pro kulturu lepších časů," dodala.