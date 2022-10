Praha - Někteří dodavatelé energií opět zdražili ceníky pro nové zákazníky. Nové ceny jsou přitom nad vládou schváleným cenovým stropem platným od ledna 2023, zákazníci by je tak platili pouze do konce letošního roku. Od listopadu se navíc má zastropování cen promítat do výše záloh. Mezi firmami, které zdražily ceníky pro nové zákazníky, je třeba innogy nebo ČEZ. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Společnost innogy zdražila ceník u elektřiny s cenou fixovanou na 15 měsíců od 14. října. Jde přitom o jediný produkt, který innogy novým zákazníkům u elektřiny nabízí. Nová cena činí 14.779 korun bez DPH za jednu megawatthodinu (MWh), tedy o 3000 Kč vyšší než cena původní. Naposledy předtím innogy tento ceník zdražovalo od 16. září.

"Tento ceník se netýká našich stávajících zákazníků. Je to pouze pro nově příchozí zákazníky - kteří například ztratili svého dodavatele, nedobrovolně se ocitli na spotových cenách - a odpovídá aktuálnímu nacenění a aktuálním nákupům elektřiny na evropských velkoobchodních trzích. I pro tyto případné zákazníky však bude plně zohledněný cenový strop stanovený vládou," řekl ČTK mluvčí innogy Martin Chalupský.

Ceník s nefixovanou cenou elektřiny pro nově příchozí zákazníky zdražila také společnost ČEZ, který má ale cenu za jednu megawatthodinu levnější, a to 9931 Kč bez DPH, ceník je platný od 11. října. Také ČEZ upozorňuje již přímo v ceníku, že od začátku roku 2023 platí zastropované ceny, tedy 6000 Kč za jednu MWh elektřiny a 3000 Kč za jednu MWh plynu.

ČEZ začíná zároveň postupně promítat budoucí zastropování cen energií do záloh. Už od listopadu tak budou zákazníkům postupně nastavovány zálohy tak, aby mělo zastropování cen energií podle firmy co největší efekt a klienti neměli zálohy zbytečně vysoké. V první vlně jde o ty zákazníky, kteří mají v současnosti vyšší ceníky, než je strop. K co nejpřesnějšímu nastavení nových záloh je dobré, aby si tito zákazníci udělali takzvaný samoodečet, a to do 21. října 2022. Tyto zákazníky informuje ČEZ Prodej prostřednictvím SMS zpráv.

"Opsat stav elektroměru, přihlásit se, zapsat a odeslat samoodečet zvládnou zákazníci zadat v on-line aplikaci Můj ČEZ během pár minut. Aktuální data z měřičů přitom ČEZ Prodej významně pomohou k co nejpřesnějšímu nastavení záloh," uvedla firma v tiskové zprávě.

Vláda kvůli boji s vysokými cenami energií schválila řadu opatření. Kromě stanovení maximálních cen energií jde například o příspěvek v rámci takzvaného úsporného tarifu, který pro letošní rok činí 2000 nebo 3500 korun podle spotřeby. Vláda také od letošního října do konce příštího roku pro domácnosti i firmy odpustila placení poplatku za podporované zdroje energie, který činí 599 korun z každé megawatthodiny elektřiny.