Některé silnice v ČR pokryl opět sníh

Praha - Ve vyšších polohách v Česku v noci na dnešek opět nasněžilo, někde se objevují sněhové přeháňky i nadále. Na tamních silnicích ráno místy ležel rozbředlý sníh, v některých úsecích byly závěje nebo ledovka, se zvýšenou opatrností byly však sjízdné. Na Liberecku je od čtvrtečního večera neprůjezdný hlavní tah I/13 z Mníšku na Frýdlant po havárii polského kamionu, který zablokoval silnici u Albrechtic.

Podle předpovědi meteorologů do dnešního rána mělo sněžit nejen v Jeseníkách a Beskydech, ale také v příhraničních regionech na severu Česka. Například v Krkonoších a Jizerských horách v noci napadlo kolem deseti centimetrů sněhu. Sněhové přeháňky se mají na horách objevovat po celý dnešek, v polohách pod 600 metrů nad mořem by měly postupně přecházet v dešťové. Při cestě do hor by řidiči proto měli mít podle silničářů zimní výbavu.

Na silnici k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách dnes ráno ležela až deseticentimetrová vrstva sněhu krytá posypem. Vítr navíc tvořil na silnici sněhové závěje. Vzhledem k nízkým teplotám silnice místy namrzaly. Na pozoru by se měli mít na horách zejména řidiči kamionů, a to ve stoupáních. Nicméně hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska je pro nákladní dopravu s opatrností sjízdný. Po čtvrteční nehodě polského kamionu u Albrechtic však neprojedou auta po silnici z Mníšku na Frýdlant. Osobní auta mohou projet po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo, pro kamiony nad šest tun je silnice kvůli sněžení uzavřená, uvedl na stránkách Policie ČR mluvčí Vojtěch Robovský.

V noci sněžilo i na Vysočině a na některých úsecích silnic se tam objevila ledovka. Podle dispečera krajských silničářů Aleše Hubeného vyjížděla v noci zimní údržba především na Jihlavsku, Žďársku a Havlíčkobrodsku. Úseky, které kvůli sjízdnosti zablokovaly kamiony, se podaří do hodiny ošetřit a zprůjezdnit, řekl ČTK v 06:15.

Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska se řidiči ráno mohli setkat se zbytky rozbředlého sněhu. Objevily se i na některých hlavních tazích, například na silnici I/58 u Rožnova pod Radhoštěm nebo na silnici I/35 u Horní Bečvy. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje byl většinou holé a mokré.