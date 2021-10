Některé nemocnice kvůli covidu opět zakázaly návštěvy a přidaly lůžka

Praha - Některé nemocnice v Česku kvůli zhoršující se koronavirové situaci zakázaly návštěvy ve svých zařízeních nebo na některých svých odděleních. Například Městská nemocnice Ostrava zvýšila i kapacitu lůžek pro covidové pacienty. Mnohé další nemocnice zatím zůstávají bez obdobných opatření, nicméně nevylučují, že je v případě nutnosti přijmou. Vyplynulo to z dnešní ankety ČTK.

Počty nakažených koronavirem se zvyšují několik týdnů, mezi regiony jsou ale rozdíly. Nejvíce se nákaza nyní šíří v Moravskoslezském kraji, kde připadá 172 případů covidu na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní. Relativně nejlépe je na tom Královéhradecký kraj s 30 případy na 100.000 lidí. V pondělí v ČR podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo na 2500 lidí pozitivních na covid-19, což je téměř dvakrát více než o týden dříve, a počet hospitalizovaných s koronavirem se zvýšil na 544.

V Moravskoslezském kraji kvůli vývoji covidové situace nemohou ode dneška návštěvy na lůžková oddělení, do Léčebny dlouhodobě nemocných a Domova sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava, která zároveň otevřela pro covidové pacienty dvě stanice s kapacitou 27 lůžek. Vznikly místo oddělení Geriatrie F a Chirurgie E. Od středy se pro návštěvy uzavře nemocnice Frýdek-Místek či Havířově a od čtvrtku ostravská fakultní nemocnice. Výjimku v zákazu má většinou doprovod u porodu, návštěvy dětských pacientů či pacientů v terminálním stadiu onemocnění. Ostatní nemocnice v kraji návštěvy zatím nezakázaly, někde je ale omezily a vyzývají k dodržování hygienických opatření.

Od tohoto týdne zakázala návštěvy pacientů také brněnská fakultní nemocnice u svaté Anny, která má v péči desítku lidí s covidem. Dosud byly v nemocnici návštěvy možné dvakrát týdně.

Ve Zlínském kraji od pondělí nemohou návštěvy na lůžková oddělení Kroměřížské nemocnice a ve zlínské nemocnici T. Bati do 16. pavilonu, kde se léčí covidoví pacienti. Zlínská nemocnice se podle mluvčí Renáty Večerkové aktuálně stará o deset takových pacientů, na konci minulého týdne jich přitom byla asi polovina. Vedení jedné z dalších nemocnic v kraji, uherskohradišťské, návštěvy zatím nezakázalo, je ale v kontaktu s hygieniky a v případě potřeby je připraveno tak učinit. Pokud se naplní kapacita infekčního oddělení, kde jsou pacienti s koronavirem, je připravena otevřít další covidovou stanici s kapacitou 22 lůžek, uvedla mluvčí Lucie Sedláčková. Návštěvy zatím neomezuje ani nemocnice Agel Valašské Meziříčí, kde jsou podle mluvčího Adama Knesla nyní tři pacienti s koronavirem.

Už od minulé soboty nesmí návštěvy na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných českolipské nemocnice. V ostatních nemocnicích v Libereckém kraji zakázány nejsou a na péči o pacienty s covidem v regionu stačí liberecká krajská nemocnice. "Až to nepůjde, tak všechny další nemocnice v kraji jsou připravené se o ně postarat," řekl ČTK krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS). V Liberci je deset hospitalizovaných s covidem. Za nejhoršího stavu letos v březnu bylo v nemocnicích v Libereckém kraji 500 pacientů s covidem, z toho zhruba 300 v liberecké nemocnici.

Českobudějovická nemocnice opět vyčlenila pro pacienty s koronavirem infekční oddělení s padesátkou lůžek. Kapacitu pro koronavirové případy však může v případě potřeby navýšit, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Nováková. Co se týče návštěv, nemocnice zůstává v nastaveném režimu, že k pacientům smí najednou jen dva lidé a maximálně na 15 minut.

O plošném zákazu návštěv ve svých pěti zařízeních akutní péče zatím neuvažuje ani společnost Nemocnice Pardubického kraje. Pokud by to bylo nutné, zřejmě by pro návštěvy uzavírala jen oddělení, řekla ČTK mluvčí Kateřina Semrádová. Počty hospitalizovaných s covidem v regionu nejsou vysoké, není proto nutné zřizovat speciální covidové jednotky jako v minulosti. Proti loňskému roku ale evidují všechna dětská oddělení nemocnic vyšší počet dětí s respiračními chorobami. Svitavská nemocnice už musela některé z nich přeložit do nemocnice v Ústí nad Orlicí.

Klidná situace zůstává také v Královéhradeckém kraji, v tamních nemocnicích se s covidem-19 nyní léčí jen několik pacientů. Z dnešního vyjádření vedení kraje vyplynulo, že zákazy návštěv v nemocnicích ani aktivování covidových oddělení není na pořadu dne.

Ve čtyřech nemocnicích v Karlovarském kraji je aktuálně 11 pacientů s covidem. Mírný nárůst počtu těchto hospitalizovaných pacientů zaznamenala v posledních dnech karlovarská krajská nemocnice a podle mluvčí Markéty Singerové pacienty s lehkým nebo středně těžkým průběhem covidu směřuje na infekční oddělení, kde pro ně vyčlenila 20 lůžek. "Oddělení není zcela zaplněné, proto není třeba zřizovat další covidária. Jsme však připraveni v případě potřeby aktivovat pandemický plán, jehož součástí je reprofilizace lůžkových oddělení," řekla ČTK Singerová. Zákaz návštěv nemocnice v Karlovarském kraji zatím ale neplánují.

Ani jednoho pacienta s covidem nemá příbramská nemocnice, o zákazu návštěv proto zatím neuvažuje. Lůžka pro nemocné s koronavirem nemocnice vyčleněna nemá, ale je tak připravena učinit, pokud to bude nutné, řekl ČTK mluvčí nemocnice Martin Janota.