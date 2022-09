Některé koaliční kluby vyzývají Vildumetzovou k odchodu z vedení Sněmovny

Praha - Zástupci některých koaličních klubů míní, že by Jana Mračková Vildumetzová (ANO) měla odstoupit z pozice místopředsedkyně Sněmovny kvůli stykům s obviněným podnikatelem Zakaríou Nemrahem. Sdělili to ČTK. Nemrah, který je obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem na svatbě Mračkové Vildumetzové a je také kmotrem jejího dítěte. Informovaly o tom ve středu servery Neovlivní a Seznam Zprávy.

Mračková Vildumetzová už dříve tvrdila, že Nemrah je známým jejího manžela a sama se s ním nestýkala. Výzvy ke své rezignaci odmítala. Vedení ANO vyjádřilo už dříve Mračkové Vildumetzové důvěru. Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra. Vyjádření místopředsedkyně dolní komory i předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ČTK shání.

Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba je zjevné, že Mračková Vildumetzová nejenže nedokázala věrohodně vysvětlit vztah k jednomu z hlavních obviněných v kauze Dozimetr, ale záběry z její svatby dokonce dokazují, že nemluvila pravdu. Pokud nerezignuje, začnou poslanci TOP 09 sami sbírat podpisy pro její odvolání.

"Za náš poslanecký klub mohu říci, že očekáváme, že hnutí ANO ve svých postojích nejen v této kauze bude konzistentní a podle toho se zachová paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová," řekl ČTK šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. "Připomenu jen, že Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství v situaci, která zdaleka neodpovídala tomu, co teď vyplouvá na povrch ohledně paní místopředsedkyně," dodal.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan na dnešní tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO vyzývalo Starosty k radikálním krokům a jeho osobně označovalo nejrůznějšími názvy a pojmy, mělo by tedy být konzistentní ve svých postojích. "Ten samý člověk, který mě vyzýval k rezignaci, odpovědnost vyvodit nechce," poznamenal.

Mračková Vildumetzová by podle něj měla minimálně situaci vysvětlit. Domnívá se, že věc se bude řešit i na plénu Sněmovny, zaregistroval takovou iniciativu. Za silové řešení označil, pokud by se koaliční poslanci vzhledem k většině ve Sněmovně rozhodli místopředsedkyni odvolat. "Pokud se na tom koalice nějakým způsobem dohodne, může k tomu díky převaze hlasů určitě dojít, ale my jsme byli zvyklí i ve spojitosti s hnutím STAN, že odpovědnost vyvozují lidé sami, tak jsme chtěli dát paní místopředsedkyni příležitost," dodal Rakušan.

Gazdík skončil ve funkci kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze, podnikatelem Michalem Redlem. Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek.

"Pokud paní Vildumetzová vyzývala k rezignaci pana vicepremiéra Rakušana, měla by jít nejprve sama příkladem, protože měla na rozdíl od něj úzké vazby na člena organizované zločinecké skupiny," napsal ČTK předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Rezignovat by Mračková Vildumetzová měla i podle šéfa strany Ivana Bartoše. "Ona a její manžel se úzce přátelili se členem Redlova gangu, a navíc lhala. Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho, 'koho sotva znáte přes manžela', jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa," poznamenal na twitteru. Odpovědnost kvůli kauze Dozimetr by podle něj měl vyvodit i například europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).