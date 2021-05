Některé evropské aerolinie se začínají vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru

Vilnius - Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol dnes uvedla, že pracuje na tom, aby pomohla leteckým společnostem, pokud se budou chtít vyhnout běloruskému vzdušnému prostoru. Reaguje tak na nedělní vynucené přistání civilního letadla v Bělorusku, po kterém místní úřady zadržely opozičního novináře. Podle agentury Reuters dnes několik leteckých společností oznámilo, že se jejich stroje přeletům nad východoevropskou zemí vyhnou. Litevské úřady mezitím podle agentury Interfax zakázaly létat přes Bělorusko letadlům, které míří do Litvy či opačným směrem.

Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie mají dnes v Bruselu na programu jednání o společné reakci na nedělní události - ve hře je kromě dalších sankcí vůči běloruskému režimu mimo jiné přerušení tranzitní dopravy přes Bělorusko či zákaz přistávání běloruských aerolinek v EU. Některé aerolinie ovšem na rozhodnutí představitelů zemí evropské sedmadvacítky nečekaly. Jako první se rozhodla nevyužívat vzdušný prostor nad Běloruskem lotyšská společnost airBaltic, uvedla agentura Reuters.

Podle Eurocontrolu provozují 14 letů týdně do Běloruska tři aerolinky z Evropské unie - německá Lufthansa, polský LOT a lotyšský airBaltic. "Kvůli uzavření vzdušného prostoru nad východní částí Ukrajiny řada unijních aerolinií využívá běloruský vzdušný prostor při letech do Asie," sdělil agentuře Reuters evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu. Ten v evropském vzdušném prostoru v týdnu do 19. května evidoval kolem 2500 letů, při kterých letouny z Běloruska vzlétly, přistály v něm, nebo přes tuto zemi přeletěly. Zhruba 419 z nich zajišťoval běloruský dopravce Belavia, který podle Reuters létá do 21 měst v zemích EU.

Eurocontrol dále uvedl, že nyní spolupracuje s aerolinkami a poskytovali řízení letového provozu v okolních zemích na "zajištění dostatečných kapacit", aby se letecké společnosti mohly nebi nad Běloruskem vyhnout, budou-li to chtít.

Litevské úřady mezitím zakázaly létat přes Bělorusko strojům, které míří do Litvy či odlétají z Litvy. Uvedla to agentura Interfax s tím, že zákaz začne platit od úterý 25. května. "To, co se stalo, velice jasně ukázalo, že v případě, že naši občané letí ve vzdušném prostoru našeho sousedního státu, bohužel nejsou v bezpečí a nevíme, zda letoun nebude donucen k přistání z těch či oněch důvodů," prohlásil litevský ministr dopravy Marius Skuodis s odkazem na nedělní dění, při němž běloruské úřady přinutily letoun irských aerolinek Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře, který byl na palubě.

Londýn dnes podle světových agentur doporučil britským aerolinkám, aby nevstupovaly do běloruského vzdušného prostoru, a rozhodl, že zakáže běloruskému dopravci operovat v Británii. K vyhýbání se běloruskému vzdušnému prostoru dnes vyzval národní aerolinie rovněž švédský dopravní úřad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil vládě, aby připravila formální rozhodnutí o zastavení přímých letů mezi Ukrajinou a Běloruskem, píše Reuters.

Švédský dopravce SAS už uvedl, že doporučení vyslyší. Běloruskému vzdušnému prostoru se vyhne také v Litvě sídlící společnost Avia Solutions. Podle litevského ministra Skuodise nebudou běloruský vzdušný prostor využívat ani maďarské aerolinky Wizzair a polský LOT.

Z Minsku dnes mezitím přišla zpráva, že tamní letiště zrušilo nástup cestujících do letadla společnosti Lufthansa, které mělo namířeno do Frankfurtu nad Mohanem. Bezpečnostní složky stroj prohledaly a provedly znovu bezpečnostní kontroly u 56 lidí na palubě včetně pěti členů posádky. Letiště tento krok odůvodnilo tím, že e-mailem dostalo varování před možným teroristickým útokem. Varování se nepotvrdilo, píše Reuters s tím, že letoun později dostal povolení k odletu.

Litevská vláda dnes podle agentury Reuters rovněž doporučila svým občanům, aby se zdrželi cest do Běloruska, a vybídla k okamžitému návratu do vlasti Litevce, kteří jsou zrovna v této zemi. Litevský ministr zahraničí označil nedělní akci v Bělorusku za odraz zhoršené bezpečnostní situace v regionu.