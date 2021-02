Některé CK věří v lyžování v Itálii, jiné mají sezonu za zmařenou

Praha - Některé cestovní kanceláře a agentury ještě věří, že budou tuto zimu moci své klienty vypravit na lyžařský zájezd do Itálie. S lidmi, kteří měli do italské Lombardie odjet tento týden, řeší posunutí termínu či vrácení peněz. Jiní prodejci pobytů už považují letošní sezonu za zmařenou. Vyplývá z ankety ČTK. Lyžařská střediska v některých oblastech Itálie měla tento týden zahájit provoz. Tamní vláda ale na poslední chvíli rozhodla, že otevření neumožní, zákaz provozu prodloužila do 5. března.

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza rozhodnutí odůvodnil zvýšeným nebezpečím šíření nových variant koronaviru, uvedla v neděli agentura DPA.

Lyžařská střediska v italském regionu Lombardie, do kterého patří oblíbené oblasti Livigno, Bormio, Santa Caterina, Aprica nebo Madesimo měla začít fungovat už dnes. První klienti cestovní kanceláře Nev-Dama měli do těchto středisek odjíždět v sobotu 20. února. "Rozhodnutí italské vlády je stále ještě čerstvé, takže nemáme reakci od všech klientů. Předpokládáme, že část si nechá přeložit svůj zájezd na některý z březnových termínů, část zájezdů se stornuje a my klientům vrátíme peníze zpět," uvedl mluvčí Nev-Dama Jan Bezděk.

Většina italských středisek podle Bezděka letos plánovala uzavřít sezonu 5. března, některá výše položená nebo ledovcová hodlala ukončit provoz později. Pokud některá střediska v březnu otevřou, dá se podle Bezděka očekávat, že ještě řada lidí na hory vyrazí. "Už loni byla sezona koronavirem výrazně zkrácená a lidé, kteří jsou zvyklí jezdit na hory každý rok i vícekrát, letos nechtějí o lyžování přijít úplně," doplnil.

Informace o tom, že budou moci Češi do Itálie příští týden vyrazit, platila podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové jen jeden den. K mnohým lidem, kteří by si zájezd chtěli koupit, se tak nestačila ani dostat. Řezníčková věří, že část klientů neztrácí naději zalyžovat si letos v Alpách a koupený zájezd nebude chtít ještě rušit.

Skeptičtější názor zastává ředitel cestovatelského portálu Skrz.cz Matěj Dvorský. "Letošní sezóna v Alpách je již zmařená. Všechny zájezdy s odjezdem před 5. březnem cestovky ruší a klientům nabízejí spíše pobyty u moře na léto. Březnové termíny v Alpách aktivně cestovky nenabízejí," řekl.

Češi si podle Řezníčkové mohou momentálně zalyžovat v Polsku, do kterého Invia prodává jednodenní zájezdy. Další možností je Bulharsko, o které vzhledem k nemožnosti lyžařského vyžití v Rakousku a Itálii, letos roste zájem, dodala.