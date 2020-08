Některé CK přispějí klientům na test na covid-19 do Řecka

Praha - Některé cestovní kanceláře klientům, kteří s nimi pojedou do Řecka, přispějí na test na koronavirus. CK Alexandria zaplatí test všem klientům s odjezdem od 17. srpna, ale jen do výše 1674 korun, kterou stanovilo ministerstvo zdravotnictví jako maximální sumu za tento test, řekl dnes ČTK marketingový ředitel CK Petr Šatný. Ve fakultních a krajských nemocnicích je cena za test 1756 korun. Soukromá odběrová místa si mohou účtovat i více. CK Čedok podle své mluvčí Evy Němečkové přispěje na test 1500 korun, ale jenom na nově zakoupené zájezdy do Řecka s odjezdem od 17. srpna.

Řecko od příštího pondělí Čechům umožňuje vstup pouze s negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než tři dny. České ministerstvo zdravotnictvím v této souvislosti zajistí, aby v každém kraji bylo jedno odběrné místo s posílenou testovací kapacitou.

Klientům CK Alexandria bude podle Šatného stačit, aby zákazník CK poslal účtenku za test, který kanceláře následně uhradí. Akce Čedoku poskytující 1500 korun na test pro každého klienta včetně dětí platí na zájezdy zakoupené ode dneška.

Konkrétní postup ke stávající situaci další velké cestovní kancelář dosud nezveřejnily. CK Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky chce počkat na další jednání politiků a epidemiologů obou zemí. Pokud bude Řecko na stávajícím opatřením trvat, Exim Tours bude podle Kostky jednat tak, aby nařízení mělo co nejmenší dopad na klienty, řekl.

"Krok ze strany řecké vlády nás překvapil, protože jsme o něm až do včerejšího večera neměli žádné signály. V tuto chvíli ale stále čekáme na oficiální potvrzení a konkrétní podobu toho, co bude Řecko při vstupu do země vyžadovat. Od toho se budou odvíjet naše další kroky, určitě ale uděláme maximum pro to, abychom našim klientům vyšli maximálně vstříc. Uvědomujeme si, že povinnost testů v současné podobě by pro řadu z nich znamenala velkou finanční i organizační zátěž," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Zájezdy do Řecka do poloviny září má podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové zaplaceno zhruba 32.000 lidí. Příští týden jich má podle ní odletět asi 4800. Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407.000 Čechů. Letos CK odhadovaly, že v souvislosti s koronavirem by tam dovolenou mohlo strávit do 40 procent lidí ve srovnání s loňskem.