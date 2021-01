Některá horská střediska zaplnili turisté, zkolabovala doprava

Praha - Horská střediska v Česku dnes zaplnili turisté, pod jejichž náporem na některých místech zkolabovala doprava. Policisté kvůli tomu dopoledne uzavřeli všechny příjezdové silnice do Bedřichova na Jablonecku a silnici třetí třídy na Pustevny v Beskydech. Rychle se dnes zaplnila parkoviště také v zimních areálech Krkonoš a Orlických hor nebo Šumavy. Aktuální opatření proti šíření koronaviru zakazují provoz lyžařských vleků, lidé proto do hor zamířili se sáňkami nebo vyrazili na túry či běžky.

Konkrétně do Bedřichova ráno přijelo tolik návštěvníků, že brzy ucpali silnice. Podle tamního starosty Petra Holuba (SLK) se někteří z nich chovali neukázněně a parkovali na silnicích, přitom parkoviště dál od lyžařských stop byla volná. Policie proto do doby, než se situace vyřeší, uzavřela příjezdové silnice do obce.

Vládní protikoronavirová opatření lidé podle Holuba ale neporušují. Většinou přijížděli jednotlivci. Pokud se někde podle něj objevila početnější skupina, byli to rodinní příslušníci, kteří vyrazili společně.

Podobná dopravní situace byla ráno v beskydském středisku Pustevny, kde auta návštěvníků zablokovala silnici vedoucí do areálu z rozhraní katastrů Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Vsetínsku. Policie ji proto uzavřela a nahoru mohou jen autobusy. Uzavírka téměř deset kilometrů dlouhé silnice pro osobní auta má trvat do nedělního podvečera.

Policisté regulovali dopravu rovněž na parkovištích oblíbených areálů v Krkonoších a Orlických horách. Turisté zaplnili parkovací kapacity ve Špindlerově Mlýně a Janských Lázních a postupně se plnila parkovací místa i v dalších střediscích. Podle Ziny Plchové ze SkiResortu Černá hora - Pec se ale situace s parkováním nevymyká obvyklému stavu za běžné sezony, kdy lidé přijíždějící na sjezdovky zaplní parkoviště už před 10:00.

Mnoho lidí dnes zamířilo také do Skiareálu Lipno, přestože středisko je kvůli vládnímu nařízení zavřené. Lidé využívali sjezdovky pro sáňkování, bobování nebo skialpinismus. Běžkaři vyrazili na upravené stopy v okolí Frymburku.