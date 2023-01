Některá drive-in stanoviště hlásí větší zájem o volby prezidenta než v 1. kole

Praha - Zájem o hlasování v druhém kole prezidentských voleb ze strany voličů, kteří jsou v izolaci kvůli nemoci covid-19, je na některých drive-in stanovištích větší než před dvěma týdny při prvním kole. Stanoviště, která jsou po jednom v každém okrese a pět jich je v Praze, jsou otevřena dnes od 8:00 do 17:00 a vyšší zájem zaznamenali volební komisaři v Praze či Středočeském, Libereckém a Olomouckém kraji. Nicméně i tam v prvních hodinách po otevření podle zjištění ČTK odvolilo z auta dohromady asi jen něco přes sto lidí. Na ostatních místech je zájem zatím opět mizivý. Podle dat ministerstva zdravotnictví na jeho webu mělo v uplynulých sedmi dnech pozitivní test na covid zhruba 1900 lidí včetně dětí.

Více voličů než za celý den v prvním kole odvolilo dnes za necelé dvě a půl hodiny na většině pražských stanovišť, do 10:30 to bylo 72 voličů, sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Nejvíce, 27, jich navštívilo stanoviště na Letné, v Písnici dosud volilo 13 lidí, v Dubči 12, ve Stodůlkách a v Satalicích po deseti. Při prvním kole hlasovalo z auta 46 voličů.

Také ve středních Čechách zatím přijelo hlasovat o nové hlavě státu více lidí. Na tamních drive-in místech k 9:30 odvolilo 21 lidí, před dvěma týdny tam hlasovalo za celý den 14 lidí. Hejtmanství eviduje podle mluvčího Davida Šímy i 14 požadavků na hlasování do zvláštní volební urny. V prvním kole to využilo 15 voličů.

Výrazně větší zájem o volbu než v prvním kole byl ráno také v Libereckém kraji. Za hodinu a půl po otevření tam odvolilo 13 lidi s koronavirem, po šesti v Liberci a Jablonci, jeden volič dorazil do Semil. V prvním kole na drive-in stanoviště dorazilo jen pět voličů, dalších devět voličů požádalo o zvláštní přenosnou schránku, řekla ČTK Pavlína Kroupová z Krajského úřadu v Liberci.

Proti minulému kolu je lepší situace rovněž v Olomouckém kraji, kde za dvě hodiny po otevření volilo šest lidí. "Vypadá to lépe než minule, tehdy přišlo v celém Olomouckém kraji během dne odvolit sedm lidí," řekla ČTK Hana Kamasová z olomouckého krajského úřadu. Voliče odbavili pracovníci na stanovišti v Prostějově, v Olomouci, Šumperku a v Přerově, naopak v Jeseníku nepřišel dosud nikdo.

V dalších regionech možnost hlasovat o novém prezidentovi voliče s covidem zatím nepřitáhla. Například na parkoviště u zimního stadionu v Ústí nad Labem za první hodinu nepřišel žádný volič, v prvním kole odvolilo na drive-in stanovištích v celém kraji 15 lidí, řekla ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Po jednom voliči přijelo do 10:00 na drive-in stanoviště ve Zlínském a Karlovarském kraji. Podle Pavlíny Novákové ze zlínského hejtmanství jeden člověk volil v Uherském Hradišti. Jeden odvolil v Karlových Varech, uvedla Jitka Čmoková z karlovarského krajského úřadu. Podobné to bylo v Plzeňském kraji. "Zatím víme, že v Plzni měli jednoho voliče, z ostatních okresů zatím informace nemám," řekl ČTK Jan Nový z krajského úřadu. Při prvním kole volilo z auta v kraji za celý den 16 lidí.

V Královéhradeckém kraji odvolili do 10:00 dva lidé, jeden v Hradci Králové a jeden v Jičíně. Jen o trochu lépe na tom byly Pardubice, jižní Čechy a Vysočina. Na pardubické stanoviště za zimním stadionem dopoledne přijeli tři lidé, stejný počet evidují i drive-in místa v Jihočeském kraji. Na Vysočině volili ráno čtyři voliči s covidem, tři v Pelhřimově a jeden v Jihlavě. V první kole prezidentské volby využilo možnosti hlasovat z auta sedm nakažených.

Také v Moravskoslezském kraji podle mluvčí Nikoly Birklenové zatím odvolili jen jednotlivci. V regionu je šest stanovišť pro volbu z automobilu a v prvním kole tam hlasovalo 20 lidí.

V Jihomoravském kraji k 9:30 odevzdalo z auta hlas v prezidentských volbách 11 voličů. Z toho deset bylo v Brně a jeden v okrese Brno-venkov, uvedla mluvčí kraje Alena Knotková.

Pokud voliči s koronavirem na drive-in stanoviště nedorazí, mohou hlasovat doma do speciálních přenosných volebních schránek, pokud o to požádají nejpozději ve čtvrtek do 20:00 krajské úřady či pražský magistrát. Tuto možnost budou mít v pátek a v sobotu podobně jako běžní voliči.

Volební on-line přenos: