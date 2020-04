Nekontrolované šíření covid-19 se podle Vojtěcha podařilo zastavit

Praha - V Česku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Na konci měsíce dubna odhaduje 10.600 pacientů, před týdnem se hovořilo o zhruba 14.200 nemocných. Řekl to na tiskové konferenci. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se daří chránit seniory, mezi nakaženými je jich 24 procent a podíl výrazně neroste.

"ČR zatím zabránila tomu nejhoršímu a na datech je to vidět," řekl ministr. Země proto podle něj není v situaci jako Španělsko, Itálie, USA nebo Velká Británie. Kapacity nemocnic jsou podle Vojtěcha více než dostatečné. Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý minulý týden řekl, že problémy by mohly nastat na hranici kolem 45.000 nakažených. Nyní potřebuje hospitalizaci 13 až 15 procent nemocných.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se podle Vojtěcha blíží k hodnotě jedna. "Reprodukční číslo blízké jedné neznamená zastavení šíření nemoci, ale šíří se kontrolovaně," řekl Dušek. Toto číslo a odhad počtu nakažených v populaci se promítá do všech odhadů budoucího počtu nakažených. Zatím ÚZIS počítá s deseti procenty, přesnější číslo bude po otestování reprezentativního vzorku populace, podle Duška na konci dubna.

Pokud by se ukázalo, že podíl bezpříznakových lidí, kteří virus šíří mezi populaci, je větší, modely by bylo nutné změnit. "Pokud by jich bylo třeba 30 procent, kumulativně by to na konci dubna znamenalo asi 26.000 nakažených," uvedl Dušek. Není to podle něj ale pravděpodobné, protože už současná data by zřejmě vypadala jinak. "Po Velikonocích bychom chtěli udělat velmi dlouhodobý model predikce," uvedl Dušek.

Seniorů nad 60 let je podle dat ÚZIS mezi nakaženými asi 24 procent a jejich podíl výrazně neroste, lidí nad 75 let necelých sedm procent. Mezi hospitalizovanými jich jsou dvě třetiny. Většina zemřelých je podle Duška ve věku nad 80 let. "Podstatná část pacientů, kteří zemřou, zemřou s covid-19, ale ne na covid," uvedl Černý. Kromě seniorů je podle Duška riziková také populace chronických pacientů. "Může být senior ve věku 65 let, úplně zdravý, běžec maratonů, a může být padesátiletý člověk, který má těžký diabetes a je více zranitelný," dodal Dušek. Rizikový je podle něj kromě cukrovky také vysoký krevní tlak nebo další nemoci srdce a cév.

Nakažených novým typem koronaviru bylo podle údajů z dnešního rána více než 5000. Za týden přibyly dva tisíce. Před týdnem ÚZIS odhadoval, že v polovině dubna bude zhruba 8000 nemocných, na konci měsíce asi 14.200.

Otestováno bylo už téměř 99.000 vzorků a podíl pozitivních záchytů v nich byl asi 5,1 procenta. Podle Duška zlepšující se trend prokazuje i podíl pozitivních mezi reálně otestovanými lidmi bez opakovaných testů, který je asi šest procent. "Opakované testy ten trend příliš neovlivňují, protože i vyléčených, které prokazují opakované testy, je zatím málo," uvedl Dušek.

Ministerstvo připraví postupné uvolnění péče pro běžné pacienty

Ministerstvo zdravotnictví připraví postupné uvolnění nemocniční péče pro běžné pacienty, část kapacity pro lidi s covid-19 zůstane vyhrazená. Plán chce mít připravený příští týden, řekl ministr Vojtěch na tiskové konferenci na dotaz ČTK. Nemocnice musely nařízením ministerstva omezit poskytovanou péči jen na nezbytně nutná vyšetření a operace. Kvůli tomu přicházejí i o peníze.

"Zadal jsem klinické skupině, aby připravila určitý plán k restartu zdravotnictví. Můžeme si dovolit ta přísná opatření rozvolnit. Nechceme poškodit ostatní pacienty," řekl ministr. Právě pacientské organizace se v posledních dnech začaly ozývat s tím, že nedostupnost některé péče pacienty poškozuje.

Odborníci na zdravotnictví varovali před tím, že větší škody než nemoc covid-19 může napáchat zanedbání péče o lidi s dalšími chorobami. Nemoci srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí, umírá na ně polovina zemřelých. V zemi je také skoro milion diabetiků a každý rok je nově diagnostikováno na desítky tisíc případů rakoviny.

Nemocnice vyhradily pro pacienty s covid-19, kteří budou péči potřebovat kvůli vážnému průběhu nemoci, ale i pro nakažené, kteří budou mít jiné zdravotní potíže, zhruba 2000 lůžek. Aktuálně je hospitalizováno podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého asi 400 lidí, intenzivní péči potřebuje 90 z nich, tedy asi čtvrtina. Z nemocnic do domácí péče už byla propuštěna třetina nakažených, kteří potřebovali nemocniční péči.

"V posledních dnech a týdnech dochází k nárůstu počtu pacientů, kteří jsou přijímáni do nemocnice," uvedl Černý. Nemocnice se podle něj připravují i na nečekané skokové navýšení, mají i záložní kapacity lůžek intenzivní péče. Minulý týden uvedl, že by zvládli i 45.000 nakažených, z nichž 15 procent by potřebovalo do nemocnic.

Lékařů intenzivní péče je v Česku asi 4000, sester 15.500. Lůžek na odděleních intenzivní péče (JIP) je kolem 4450, plicních ventilací je na nich 2080. Pro péči o pacienty s covid-19 by jich mělo být vyhrazeno asi dva tisíce. Z celkových 60.328 lůžek ve 194 nemocnicích je akutní péče poskytovaná na zhruba 48.000 lůžkách. Na 10.000 obyvatel ČR tak připadá zhruba 57 lůžek akutní a následné péče.

Kraje zřizují asi 38 procent lůžek, města necelých osm procent. Ve státem řízených nemocnicích pracuje asi 20 procent ze zhruba 50.000 lékařů a zubařů a téměř 25 procent nelékařských zdravotníků. Dalších 20 procent lékařů a 29 procent zdravotníků pracuje v krajských nemocnicích.