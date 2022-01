Praha - Několik stovek lidí dnes v Praze demonstrovalo proti pandemickému zákonu. Novelu zákona měli poslanci původně projednávat dnes, strany vládní koalice nakonec kvůli vetu SPD svolají na příští týden mimořádnou schůzi dolní komory. Dnešní protest svolalo hnutí Chcípl PES, další demonstraci plánuje iniciativa na příští úterý, kdy by měla Sněmovna novelu schvalovat. Pozornost a reakce vyvolala dřevěná maketa šibenice, která se na demonstraci na Malostranském náměstí v blízkosti Poslanecké sněmovny objevila.

Podle policie se akce dopoledne účastnilo zhruba 800 demonstrantů. Před polednem se vydali na pochod z náměstí k nedalekému úřadu vlády, kde provolávali hesla namířená proti kabinetu a protiepidemickým opatřením. Poté se demonstranti vrátili zpět na Malostranské náměstí. Tam jim bývalý poslanec Lubomír Volný oznámil, že Sněmovna dnes novelu pandemického zákona neprojedná. Označil to za výhru demonstrantů. Následovaly projevy dalších řečníků a zhruba v 15:30 se protestující rozešli.

Na protestu se objevila mimo jiné dřevěná maketa šibenice s nápisem "Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici". Policisté takovou formu protestu jako protiprávní nehodnotí. Makety šibenic se objevily už při některých demonstracích v minulosti, ani v těchto případech je policie nehodnotila jako přestupek. Policie podle mluvčí Evy Kropáčové majitele makety šibenice vyzvala, aby ji odstranil, uvedl Deník N.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob dnes uvedl, že nápis na šibenici nemá se svobodou slova nic společného, neboť představuje výhrůžku smrtí. Rozhodl se obrátit na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby se těmito projevy zabýval. "Je potřeba názorové barikády bourat, ne je stavět jako šibenici na Malostranském náměstí," dodal Jakob. Připojila se k němu i předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, podle níž by takovéto projevy měli odsoudit poslanci koalice i opozice. "Odsuzuji takové vystupování, a pokud by mělo směřovat i proti členům současné vlády, tak ho budu odsuzovat o to hlasitěji," dodala bývalá vicepremiérka a ministryně financí.

Rakušan v souvislosti se šibenicí na twitteru uvedl, že Česko je svobodná země a každý může projevovat názor. "Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho? Za přisluhování komu? Může být majitel šibenice konkrétnější?" napsal.

Mnozí účastníci protestu si dnes s sebou přinesli vlajky, píšťalky a transparenty s nápisy jako "S pandemií na věčné časy - ani náhodou", "Stop totalitě" nebo "Vládo, přestaň nás obelhávat". Na pódiu na Malostranském náměstí se vystřídalo několik řečníků, mimo jiné Daniel Landa za iniciativu Zlatý špendlík nebo Martina Novotná z iniciativy Vraťme děti do školy. Bez podmínek. Mluvčí protestující pozdravili a vyjádřili jim svůj vděk, že se sešli v hojném počtu.

U pódia organizátoři akce umístili plakáty s fotografiemi některých představitelů boje proti pandemii covidu-19 jako prezidenta České lékařské komory Milana Kubka nebo epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly s popiskem "Zrádce národa".

Novela pandemického zákona má zrušit nynější časové omezení platnosti jeho stěžejních částí o vydávání mimořádných opatření k omezení šíření nového koronaviru do konce února. Restrikce budou moci podle předlohy zahrnout širší okruh činností než teď a úřady budou moci nařídit testování například podnikatelů, studentů, žáků a předškoláků, nejen zaměstnanců a jiných pracovníků. Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví ze zákona oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Opatření budou moci vydávat pro své resorty také ministerstva obrany a vnitra.