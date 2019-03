Tradiční zakončení zimní sezony 16. března 2019 v Harrachově na Semilsku. Příjezd Krakonoše, který do města zavítal i se svou družinou. Akce se letos koná potřiasedmdesáté.

Tradiční zakončení zimní sezony 16. března 2019 v Harrachově na Semilsku. Příjezd Krakonoše, který do města zavítal i se svou družinou. Akce se letos koná potřiasedmdesáté. ČTK/Petrášek Radek

Praha - S blížícím se jarem lyžařů v horských střediscích ubývá, především ty menší a níže položené zavírají nebo výrazně omezují provoz. Skalní příznivci lyžování ale mohou do několika větších areálů vyrazit až do konce března, do některých i na Velikonoce v polovině dubna. Upravené tratě stále najdou také běžkaři. Uplynulý víkend hodnotí provozovatelé většinou jako relativně vydařený, zejména dnes si návštěvníci hor užili slunečné počasí a dobré sněhové podmínky.

Na východě Čech lyžovaly tisíce lidí, ačkoliv lyžařů bylo s koncem hlavní sezony méně. Kvalitní sněhové podmínky skicentra zaručují hlavně dopoledne, kdy je chladnější počasí a sníh je ještě pevný. V Říčkách v Orlických horách dnes skončila hlavní sezona, od pondělí středisko snižuje jízdné. Ve SkiResortu Černá hora - Pec mohli lyžaři naposledy využít areály Černý Důl a Svoboda nad Úpou. Od pondělí budou otevřeny pouze výše položené areály, a to Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa.

Také lyžařská sezona v Libereckém kraji zdaleka nekončí. Naposledy se sice lyžovalo v libereckém Ski areálu Ještěd, další střediska pojedou ale dál, i když někde bude provoz omezený. Třeba v Harrachově plánují udržet areál v provozu až do Velikonoc. Jizerská o.p.s, která se stará o Jizerskou magistrálu, omezila od pátku údržbu tratí. Důvodem je ochrana vzácného tetřívka.

Naprosto rozdílné dny zažily o víkendu lyžařské areály na jihu Čech. Zatímco v sobotu kvůli dešti byla návštěva mizivá, dnes přilákalo jarní slunce na sjezdovky stovky lyžařů. Podle provozovatelů se však už na návštěvnosti projevuje fakt, že se blíží konec sezony. Skiareál Lipno chce udržet provoz do konce března, na Zadově chtějí vydržet ještě minimálně týden. Lyžovat se bude rovněž na česko-rakouské hranici Šumavy, kde se nachází areál Hochficht.

I přes velmi proměnlivé počasí se o víkendu naplno lyžovalo také na západě Čech. Dostatek sněhu a ochlazení navíc slibují, že se lyžovat ještě bude, někdy už za snížené ceny. Například na Plešivci se už od neděle prodávaly skipasy za poloviční cenu, od pondělka bude levnější lyžování i na Bublavě.

Dobré podmínky pro lyžování panují i v Plzeňském kraji v Železné Rudě a okolí. Špičák měl o víkendu otevřeny téměř všechny sjezdovky, v provozu jsou ale i areály v okolí, Nad nádražím, Belveder, Alpalouka, Goldhof nebo Samoty.

Sněhové podmínky v Jeseníkách jsou stále dobré, zájem lyžařů však již slábne. Střediska by měla být v provozu do konce března, záležet bude na návštěvnosti.

Zimní střediska na Frýdecko-Místecku v Beskydech přes teplé počasí zažila o víkendu solidní návštěvnost. V provozu ale byly jen větší lyžařské areály. Na horách tak už převažovali pěší turisté. Návštěvnost byla v sobotu kvůli počasí menší než dnes. Vedoucí největšího střediska v regionu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula řekl, že počasí hlavně dnes bylo velmi jarní, ale lidé ještě měli o lyžování zájem.

Návštěvnost lyžařských středisek ve Zlínském kraji již vzhledem k vyšším teplotám slábne. Do většiny areálů dorazili již jen skalní lyžaři, přestože sněhu je na sjezdovkách stále dost. Na Kohútce v Javorníkách však byla víkendová návštěvnost dobrá, areál na česko-slovenské hranici provoz zatím neomezuje.

Na Vysočině zůstává v provozu poslední sjezdovka. Lyžařská sezona pokračuje pouze na Šacberku, Harusův kopec v Novém Městě na Moravě a Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí ji už ukončily.

V Ústeckém kraji se dnes lyžovalo naposledy. Podmínky jsou přitom dobré, na svazích stále leží až 40 centimetrů sněhu. Zájem lyžařů je ale malý.

Se zimní sezonou se dnes rozloučil také rekreační areál Šibeniční vrch u Mnichovic nedaleko Prahy. Další středočeské areály, Monínec a Chotouň, fungují dál.