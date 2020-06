Někde dnes začínají dětské tábory, víc jich asi bude později

Praha - Na některých místech v Česku dnes začnou letní dětské tábory. Povolené budou za přísných hygienických opatření proti šíření koronaviru, které již dříve stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Podle mluvčí České rady dětí a mládeže Soni Polak zřejmě největší množství táborů začne až za dva týdny. Už tento víkend ale na tábor odjedou například děti z turistického oddílu mládeže v České Lípě nebo z hasičského sboru v Oboře v okresu Plzeň-sever či v Semilech.

Děti z českolipského oddílu tomíků, tedy turistického oddílu mládeže, jedou na tábor do týpí na louce u Uherského Hradiště. "Budeme schovaní v lese, bereme s sebou kola, takže budeme jezdit jen po okolí. Neplánujeme žádné výlety do měst nebo na veřejné prostory," popsal vedoucí oddílu Zdeněk Šmída. Na tábor se podle něj přihlásilo 27 dětí, které se v oddílu schází celoročně. Téměř všichni účastníci již dříve na táboře byli a moc se těší, dodal.

Termín pro tábor byl podle Šmídy rozhodnut už s ročním předstihem, a to kvůli organizaci a pronájmu místa. S jeho vyhlášením se pak na jaře čekalo na vývoj situace kolem šíření koronaviru. Poté, co epidemiologové v květnu oznámili, že letní tábory povolí, byl zájem o účast veliký, řekl Šmída.

Přibližně 50 lidí odjíždí dnes také ze Semil na týdenní chatkový tábor hasičů do Troskovic v Českém ráji. V tábořišti Obořice u Obory v okresu Plzeň-sever se zase setká 75 dětí převážně z místního hasičského sboru.

Podle Polak budou letos tábory o něco menší než v jiných letech. I když mohou začít už dnes, největší počet se uskuteční zhruba po 12. červenci, uvedla. Jejich pořadatelé tak budou mít víc času na přípravu, aby splnili hygienické předpisy k ochraně proti koronaviru. Například podmínku nejvýše 100 účastníků stanových táborů řeší skautské tábory úpravou původně většího počtu dětí, řekla.

V některých doporučení hygieniků podle ní byly dosud nejasnosti, a to hlavně v postupu při výskytu covidu-19. Nyní ministerstvo aktualizovalo své pokyny tak, že v případě potvrzení nákazy by se tábor neměl ihned rušit, ale o dalším postupu by měli rozhodnout hygienici po posouzení konkrétní situace, uvedla.

Podle odhadů České rady dětí a mládeže se letos uskuteční asi o desetinu táborů méně než před rokem. Jejich ceny pořadatelé moc neupravovali. Dlouhodobě se pohybují v průměru kolem 2500 korun za desetidenní pobyt. Loni se podle rady konalo v ČR kolem 6000 táborů, kterých se zúčastnilo zhruba 400.000 dětí. Každoročně jsou přibližně dvě třetiny letních táborů v červenci a třetina v srpnu, dodala Polak.