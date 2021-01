Nejžádanější ojetina? Elektrická Škoda Citigo

Zájem o ojetiny poslední dobou vzrůstá, přesto různé modely najdou nového majitele různě rychle. V Česku je rekordmanem elektrická Škoda Citigo.

Americký server s ojetými vozy I See Cars vytvořil na základě svých statistik seznam nejrychleji prodávaných ojetin. Přes jeho stránky trvá průměrný prodej ojetiny 68,9 dne. Jsou ale modely, u kterých to trvá mnohem kratší dobu. Na prvním místě je z tohoto pohledu Tesla Model 3, která se průměrně prodá za 29,3 dne. V první desítce jsou ještě dva další modely Tesla, a to na šestém místě Model X (47,6 dne) a na desátém Model S (50,7 dne).

I v Česku ze sekundárního trhu nejrychleji zmizí elektromobil, a to elektrická Škoda Citigo. Vyplývá to z údajů, které nám poskytla síť autobazarů AAA Auto. Citigo-e tam totiž prodají v průměru už za 2,3 dne, zatím třeba Octavia hledá majitele průměrně 39,5 dne.

Při posuzování této statistiky je ale třeba brát v úvahu, že elektromobilů je na trhu velmi malý počet, těch ojetých zvlášť. Elektrické Citigo se prodávalo jen po omezenou dobu, loni jich pro český trh bylo určeno jen něco kolem devíti stovek. Zatímco u sesterského modelu VW e-up! se českému importérovi podařilo vyjednat prodejní kvóty pro rok 2021, elektrické Citigo je kompletně vyprodané.

