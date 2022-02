Nejvyšší správní soud podle předsedy neříkal, jak řídit pandemii

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) se podle nového předsedy Karla Šimky v uplynulých měsících nesnažil vládě říkat, jak má řídit pandemii, žádal jen dodržování zákona. Trval například na přiměřeném odůvodnění jednotlivých opatření. Šimka v rozhovoru s ČTK uvedl, že kvalita opatření se po řadě zásahů NSS postupně zlepšovala.

Pandemický zákon dal NSS novou kompetenci rozhodovat o návrzích na zrušení některých opatření ministerstva zdravotnictví. V desítkách případů soud některé části opatření rušil, anebo zpětně konstatoval jejich nezákonnost. Podle Šimky soud v pandemické "době vymknuté z kloubů" splnil svou úlohu, rozhodoval poměrně rychle, v řádu týdnů až měsíců. Ministerstvo pocítilo, že musí opatření vydávat v souladu se zákonem, řekl předseda NSS.

"My jsme byli zdrženliví v tom, že jsme jim neříkali, jak mají pandemii řídit. Ale chtěli jsme po nich to, co je v zákoně výslovně napsáno. Že to musí být odůvodněné, že to musí být opřené o analýzu pandemické situace, že to musí být vydáváno jen v rámci zmocnění pandemického zákona a že tam musí být proporcionalita, minimalizace zásahů do práv lidí," řekl Šimka.

Ministerstvo podle něj mohlo zejména z počátku připravovat opatření lépe, koncepčněji, více myslet ústavně-právně a věnovat větší pozornost "technickému standardu" a odůvodnění opatření. "Ale jsme opravdu ve výjimečné situaci. Doufám, že už ji nikdy nezažijeme," uvedl Šimka.

"Četl jsem si o španělské chřipce, o stejných problémech, které řešíme dnes. Roušky, hádky, zavírání, velká míra společenské neshody, jak to řešit. Pandemie je také politická otázka, společnost to dělí na dva tábory a šedou zónu, která se přelévá. Je to extrémně kontroverzní a soud nikdy neudělá zázraky, nezajistí jednotu, pokud je společnost rozdělená," míní předseda NSS.

Kvalita opatření se podle Šimky postupně zvyšovala, v trendu prý v zásadě pokračuje i nová vláda. Na základě jednoho z posledních verdiktů NSS rozhodla vláda o rozsáhlém rozvolnění opatření. Soud minulý týden konkrétně zrušil povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Vláda pak zrušila prokazování v podstatě všude.

Podle Šimky soud vládě jednoznačně řekl, že pokud chce zachovat plošnou regulaci v restauracích a hotelech, musí buď novelizovat pandemický zákon, přejít do nouzového stavu, anebo "to vypnout". Vláda zvolila poslední možnost.