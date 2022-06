Nejvyšší soud zrušil právo na potrat, podle Bidena jde o tragický omyl

Washington - Americký nejvyšší soud dnes zrušil právo na potrat dané verdiktem starým skoro půlstoletí, což znamená, že miliony žen v USA už brzy nebudou mít možnost legálně přerušit nechtěné těhotenství. Výrok nejvyšší americké soudní instance se očekával, protože ve sboru nyní po éře republikánského prezidenta Donalda Trumpa převažují konzervativní soudci. Přesto jejich rozhodnutí nejspíš rozdělí společnost, která je většinově umožnění potratů nakloněná. Prezident Joe Biden hovoří o tragickém omylu soudu, v zahraničí zaznívají odmítavé i souhlasné reakce.

V USA dosud vycházelo celostátní právo na potrat z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973 a dnešní zrušení tohoto rozhodnutí se považuje za historický obrat. Neznamená sice, že interrupce budou nyní v USA automaticky považované za nelegální, ale rozhodování o nich bude na jednotlivých amerických státech. Některé z nich přitom v posledních letech potratové zákony zpřísňovaly a právě ony nejspíš nyní sáhnou po zákazu.

Deník The New York Times očekává, že zhruba 20 amerických států, kde žije přes 26 milionů žen v produktivním věku, interrupce povolí. Jde zejména o státy na severovýchodě a na západním pobřeží. Naopak 20 států na jihu USA a ve vnitrozemí potraty zakáže. V nichž žije něco přes 25 milionů žen, které mohou mít děti. Podstatný dopad bude mít verdikt o potratech zejména na chudší ženy, které si nebudou moci dovolit cestovat kvůli přerušení těhotenství do jiného státu.

Mnoho velkých amerických firem v této souvislosti oznámilo, že bude zaměstnankyním hradit veškeré náklady v případě, že budou muset kvůli potratu vycestovat z domovského státu. Patří k nim například společnosti Walt Disney, Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Neflix či JPMorgan Chase.

Nejvyšší soud má devět soudců, z nichž tři hlasovali proti zrušení práva na potrat. "Ústava se nezmiňuje o potratu a žádné takové právo není chráněno žádným ústavním ustanovením," napsal ve zdůvodnění dnešního verdiktu soudce Samuel Alito. Podle jeho výroku mají o problematice potratů rozhodovat politické složky, nikoli soudy.

"Toto rozhodnutí vrací Ameriku doslova o 150 let zpět, podle mne je to smutný den pro tuto zem," řekl prezident Biden. Exprezident Barack Obama obvinil soud z útoku na "základní svobody milionů Američanek", podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové jde o "kruté rozhodnutí, které je šokující a srdcervoucí". Ministr spravedlnosti Merrick Garland oznámil, že jeho úřad využije veškeré prostředky, aby každému zajistil svobodu rozhodování ohledně toho, zda mít či nemít potomky.

Také mnozí světoví politici včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či britského premiéra Borise Johnsona v reakci na verdikt uvedli, že právo na potrat patří k základním právům každé ženy.

Bývalý prezident Donald Trump výrok soudu naopak ocenil. "Je to v souladu s ústavou a vrací právo tam, kde mělo už dlouho být," řekl.

Papežská akademie pro život ve Vatikánu verdikt přivítala, podle ní ochrana lidského života nemůže být omezena na ochranu práv jednotlivce, protože jde o záležitost "širšího společenského významu". Rozhodnutí amerického soudu považuje za výzvu, aby se nad tímto tématem celý svět znovu zamyslel.

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International hovoří v tiskové zprávě o "chmurném milníku" amerických dějin.

"Jsem velice zklamaný, protože práva žen je třeba chránit. A očekával bych, že Spojené státy je chránit budou," uvedl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.