Nejvyšší soud USA odmítl stížnosti na platformy ohledně teroristického obsahu

Washington - Americký nejvyšší soud dnes rozhodl ve prospěch velkých technologických společností ve dvojici sporů, v nichž stěžovatelé volali po uznání zodpovědnosti sociálních sítí za teroristické útoky v souvislosti se šířením islamistického obsahu. O verdiktech informovala agentura Reuters. Nejvyšší soudní instance Spojených států se podle ní ale také zcela vyhnula posuzování federální normy, která poskytuje internetovým službám širokou imunitu ohledně obsahu nahrávaného uživateli.

Případy Gonzalez versus Google a Twitter versus Taamneh se týkají stížností rodin dvou obětí teroristických útoků z let 2015 a 2017. Příbuzní chtějí žalovat sociální sítě YouTube, Twitter a Facebook za podíl na násilí, protože se na nich šířila propaganda Islámského státu, který stál v pozadí útoků. Ve druhém uvedeném případě nižší instance žalobě dala zelenou, stížnost proti Googlu ovšem nižší soudy zamítly. Odvolaly se při tom na právní normu z roku 1996 známou jako "oddíl 230", která až na některé výjimky zbavuje provozovatele webových stránek odpovědnosti za uživateli nahraný obsah.

Projednávání případů vyvolávalo spekulace o tom, že by nejvyšší soud mohl tuto pro existenci dnešních sociálních sítí zásadní právní úpravu omezit nebo dokonce zrušit. Na nic takového ale prozatím nedošlo, neboť soudci ve stručném, nepodepsaném verdiktu k případu Gonzalez versus Google uvedli, že se k osudu normy nechtějí vyjádřit.

Podle televize NBC News to je důsledek rozhodnutí ve druhém z případů, kde jádrem sporu nebyl oddíl 230, nýbrž otázka, zda lze platformy v takovéto situaci žalovat za porušení federálního protiteroristického zákona. Nejvyšší soud totiž jednomyslně rozhodl, že žaloby tohoto druhu nejsou přípustné.

"Žaloby proti sítím YouTube i Twitter tím pádem budou pravděpodobně smeteny ze stolu, aniž by se soudy musely zabývat otázkou oddílu 230," píše NBC News.

Média po publikaci verdiktů hovořila o vítězství technologických firem, které předpovídaly chaos na internetu v případě, že by Google ve svém sporu prohrál. Nejvyšší soud se ovšem může k tématu zodpovědnosti za uživatelský obsah v brzké době vrátit, protože podle komentátorů se soudci chystají přijmout další případy z této sféry. Na nejvyšší instanci se v uplynulých měsících obrátili aktéři dvou sporů mezi technologickými společnostmi a státy Texas a Florida, které chtějí omezit možnosti sociálních sítí moderovat příspěvky.

"To bylo těsné," uvedl ve své první reakci na dnešní oznámení akademik a odborník na oddíl 230 Jeff Koseff. Následně dodal, že si neumí představit, že by nejvyšší soud odmítl projednat případy texaského a floridského zákona o moderování obsahu. "Zároveň si neumím představit, jak by mohl v těchto případech oddálit rozhodnutí tak, jak učinil dnes," napsal na twitteru.

"Skvělá zpráva pro budoucnost internetu," reagovala zase na verdikt Kate Klonicková, která se zabývá právem v kyberprostoru na St. John's University v New Yorku. "Nejvyšší soud dal od oddílu 230 ruce pryč, jak jen mohl," dodala.