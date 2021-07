Nejvyšší generál USA v Afghánistánu symbolicky předal vedení amerických sil

Kábul - Generál Scott Miller, nejvýše postavený příslušník armády USA v Afghánistánu, dnes slavnostně předal vedení amerických sil v zemi. Spojené státy se tím symbolicky přiblížily k ukončení svého 20letého působení v Afghánistánu, kde v poslední době výrazně posiluje svůj vliv a kontrolu nad územím povstalecké hnutí Tálibán. Millerovy pravomoci převzal generál Frank McKenzie, který působí v sídle vedení amerických sil na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe (CENTCOM) na Floridě.

Miller byl nejvyšším americkým vojenským velitelem v Afghánistánu od roku 2018. Při slavnostním ceremoniálu v důkladně opevněné centrále mise NATO Resolute Support (rozhodná podpora) dnes odevzdal velení v dosud nejdelším americkém vojenském nasazení, jehož ukončení letos oznámil prezident Joe Biden. Ten původně hovořil o stažení do 11. září, tedy k 20. výročí teroristických útoků skupiny Al-Káida na cíle v USA, kvůli nimž Spojené státy invazi do asijské země zahájily. Později Biden oznámil, že jednotky USA odejdou již do konce srpna.

Předání velení generálům sídlícím ve Spojených státech je podle médií jedním z posledních symbolických gest před definitivním odchodem americké armády z Afghánistánu. Vojska USA, NATO i dalších spojenců přitom opouštějí zemi ve chvíli, kdy povstalecké hnutí Tálibán zesiluje boj proti vládním jednotkám a ovládá stále větší území Afghánistánu. Tálibán před několika dny prohlásil, že kontroluje 85 procent země, což však experti považují za značně přehnané. Odborníci ale uvádějí, že povstalci zřejmě dobyli asi třetinu ze 421 afghánských správních oblastí včetně strategicky významných území podél hranic s Íránem, Uzbekistánem a Tádžikistánem.

McKenzie má nyní pravomoc nařídit americké letecké útoky v Afghánistánu na podporu tamních vládních vojsk. Podle agentury AP však není jasné, za jakých okolností smí nálety nařídit a do kdy bude touto pravomocí disponovat.

Níže postavený americký generál pak bude v zemi od nynějška řídit ty zbylé vojáky USA, kteří zajišťují ochranu amerického diplomatického sboru a mezinárodního letiště v Kábulu.

Washington neuvádí, kolik aktuálně zbývá v zemi amerických vojáků, armáda však minulý týden oznámila, že stahování z Afghánistánu je dokončeno zhruba z 90 procent.

USA se dohodly na stažení svých vojsk ze země s Tálibánem v únoru loňského roku pod podmínkou, že povstalci zajistí, aby se z Afghánistánu nestala základna pro útoky vůči Spojeným státům a jejich spojencům. Tuto část dohody Tálibán zatím zřejmě dodržuje, poznamenává AP.