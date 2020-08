Nejvýše nasazenými týmy v play off NHL jsou Philadelphia a Vegas

Toronto/Edmonton - Hokejisté Philadelphie uzavřeli boje ve skupině o nasazení do play off NHL výhrou 4:1 nad Tampou Bay a obsadili ve Východní konferenci první místo. V sestavě vítězů scházel Jakub Voráček. V Západní konferenci si vybojoval nejvýhodnější pozici Vegas, který v souboji neporažených týmů zdolal Colorado 4:3 v prodloužení.

Voráček nehrál z neznámého důvodu a v elitním útoku ho nahradil Joel Farabee, který si v utkání připsal gól a přihrávku. Tampa Bay udělala po minulé výhře nad Bostonem v sestavě jedinou změnu - na místo Jana Rutty nastoupil v obraně Zach Bogosian.

Jediným českým zástupcem v utkání byl Ondřej Palát, který sehrál nešťastnou roli u první inkasované branky. Devětadvacetiletého útočníka Tampy Bay trefil v obranné třetině puk, který pod tlakem napadajícího hráče vyhazoval Nikita Kučerov. Kotouče se následně zmocnil Shayne Gostisbehere, jehož střelu od modré čáry tečoval Nicolas Aube-Kubel. Stejný hráč zvýšil ve 14. minutě z přečíslení dva na jednoho.

Tampa Bay snížila na začátku druhé třetiny v přesilové hře. Po přihrávce Alexe Killorna od zadního mantinelu se zblízka prosadil Tyler Johnson. Dvoubrankový náskok vrátil Philadelphii v 35. minutě Farabee a při závěrečné hře bez gólmana pojistil výhru Tyler Pitlick.

"Udělali jsme chyby, zbytečně jsme ztráceli puky a místy jsme se odklonili od našeho systému," hledal příčiny prohry obránce Tampy Bay Ryan McDonagh. Hru soupeře ale vyzdvihl. "Zaslouží si respekt. Hrají jednoduše, týmově. Mohli bychom si z nich vzít příklad, jak se vzájemně na ledě podporují a doplňují. To jim pomáhá vrátit se do správných pozic. První jsou právem," dodal.

Lightning přišli prohrou nejen o první místo, ale z utkání odstoupil Victor Hedman. Elitní obránce si pravděpodobně pochroumal kotník a při cestě do kabin rozsekal vzteky hokejku o zábradlí.

"Ještě nevíme, jak vážné to je. Pokud máte ale mimo hru jednoho z nejlepších obránců ligy, je to citelná ztráta," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper, jenž postrádal ve skupině o nasazení i kapitána týmu Stevena Stamkose. Jeho start v úvodním kole play off je také nejistý. "Je to frustrující. Cítíme, že jdeme správným směrem, ale jsme oslabení o sílu hvězdných hráčů," dodal kouč.

Philadelphia ovládla skupinu o nasazení bez ztráty bodu, v předchozích zápasech porazila Boston (4:1) a Washington (3:1). V pořadí Východní konference si Flyers polepšili, po základní části skončili čtvrtí. V play off se střetnou s Montrealem.

"Trenér (Alain Vigneault) nám vštěpuje, že obrana je na prvním místě, a myslím si, že je to vidět. Ubránili jsme tři týmy s kvalitním útokem, dovolili jsme každému jen jeden gól a na to můžeme být hrdi. Hodně to vypovídá o naší obraně a týmu jako celku," prohlásil bek Philadelphie Gostisbehere.

Tampa Bay obsadila v tabulce s bilancí dvou výher a jedné prohry druhé místo a v úvodním kole narazí na vítěze série Toronto - Columbus.

"Věřím, že jsme v dobré formě a že jsme připraveni na první kolo. Dokonce si myslím, že nám prohra s Philadelphií může i pomoct. Člověk zbystří a nejde do play off v tak pohodovém rozpoložení, jako se nám stalo loni," připomněl gólman Tampy Bay Andrej Vasilejskij minulou sezonu, ve které tým jako vítěz základní části prohrál sérii s Columbusem 0:4 na zápasy.

I když Pavel Francouz vychytal v minulém utkání čisté konto, v brance Colorada dostal přednost Philipp Grubauer. Avalanche v zápase třikrát smazali jednogólovou ztrátu a prodloužení si vynutili trefou J. T. Comphera v předposlední minutě při hře bez brankáře. Zápas rozhodl z přečíslení Alex Tuch, dva góly vítězů vstřelil Jonathan Marchessault. "Je to pravděpodobně můj nejdůležitější gól v play off a jsem rád, že jsem tím pomohl týmu k prvnímu místu. Chtěli jsme ho," uvedl Tuch.

Vítěz letos nemá výhodu domácího prostředí, play off se hraje na neutrální půdě v Torontu a Edmontonu. Kouč Vegas Peter DeBoer si ale uvědomuje jiné benefity, které první místo nabízí. "Čím výše jste, tím snadnější cestu máte. Žádná sice není jednoduchá, ale některé nejsou tak obtížné jako jiné a jako vítěz máte výhody. Dostanete nejníže nasazený tým, máte možnost posledního střídání, těžíte z domácí kabiny. To jsou detaily, které pomáhají," vysvětlil.

Vegas se v úvodním kole play off NHL utká s Chicagem, v jehož dresu zářil v kvalifikačních zápasech Dominik Kubalík (3+3). Colorado čeká Arizona.

"Prohra s Vegas bolí, ale jsme druzí v konferenci a to není špatná pozice," podotkl lídr Colorada Nathan MacKinnon. Podle kouče Avalanche Jareda Bednara musí přidat. "Neodehráli jsme dnes náš nejlepší zápas. Kluci měli dobré úmysly, ale realizace pokulhávala. Už jsme hráli mnohem lépe. Líbilo se mi ale, že jsme v závěru našli způsob, jak vyrovnat," řekl kouč.

Výsledky kvalifikace play off NHL

Východní konference (Toronto):

O nasazení do play off:

Tampa Bay - Philadelphia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 26. T. Johnson - 8. a 14. Aube-Kubel, 35. Farabee, 59. Pitlick. Střely na branku: 24:30. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Aube-Kubel, 2. Gostisbehere, 3. Couturier (všichni Philadelphia).

Západní konference (Edmonton):

O nasazení do play off:

Colorado - Vegas 3:4 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 27. MacKinnon, 35. Donskoi, 59. Compher - 22. a 44. z tr. střílení Marchessault, 33. N. Roy, 65. Tuch. Střely na branku: 35:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Mark Stone (oba Vegas), 3. Compher (Colorado).