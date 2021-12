Nejvíce peněz v e-shopech Češi utratili v pondělí, a to 1,5 miliardy Kč

ČTK/WAVEBREAK/Wavebreak Media LTD

Praha - Nejvíce peněz v e-shopech Češi letos zatím podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) utratili v pondělí, a to 1,5 miliardy korun. Podobné to může být dnes a ve středu. Před Vánocemi čeští zákazníci v internetových obchodech nakoupí za více než 77 miliard korun. Z hlediska obratů je letošní rok pro e-shopy úspěšnější než loňský. APEK to uvedla v tiskové zprávě.

Úvod týdne po třetí adventní neděli bývá podle výkonného ředitele APEK Jana Vetyšky v předvánočním období tradičně nejsilnější. Meziroční srovnání je podle něj nyní komplikované, ale je evidentní, že se internetovým prodejcům daří. "Vloni měly na objednávky dopad různá vládní opatření – především zavíraní a otevírání kamenných obchodů. Díky tomu znamenaly Vánoce 2020 pro e-commerce skokový růst. Letošek je ale co do výše dosažených obratů ještě výrazně výš. To jen potvrzuje, jak si Češi během pandemie on-line nakupování ještě více oblíbili," řekl Vetyška.

Češi podle APEK pro převzetí objednávek stále častěji volí výdejní místa. Nedávný průzkum asociace ukázal, že tuto formu odběru zásilky zvolí 66 procent lidí. V případě, že lidé nechají nákup dárků na poslední chvíli, měli by si je podle e-shopů nechat doručit právě na některé z výdejních míst. Při dodání na adresu je třeba podle Vetyšky objednávky uskutečnit do pátku 17. prosince, aby je dopravci stihli doručit do Štědrého dne.

Nákup dárků by Vetyška ale nedoporučil odkládat. Kvůli nedostatku čipů může být podle něj omezená například nabídka elektroniky.

Čeští zákazníci loni v internetových obchodech podle APEK a nákupního rádce Heureka.cz utratili 196 miliard korun, meziročně o 26,5 procenta více. Vetyška dříve uvedl, že letos obraty on-line obchodů překonají hranici 200 miliard korun.