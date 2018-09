Praha - Nejvíce kandidátů do říjnových komunálních voleb navrhla ze sněmovních stran KDU-ČSL. Do zastupitelstev obcí, měst a jejich částí nominovala na 15.900 adeptů. Nejméně uchazečů navrhli Piráti, kteří jich postavili přibližně 3000. Vyplývá to ze srovnání počtu kandidátů na volebním webu, které dnes provedla ČTK.

Lidovci do říjnových komunálních voleb navrhli 15.909 kandidátů, což je přesně o dva tisíce méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Na druhé místo v počtu nominací přesto odsunuli KSČM, která postavila 15.284 kandidátů. Je to o zhruba 3750 kandidátů méně než v roce 2014. Pomyslná třetí příčka patří ČSSD s letošními 13.495 kandidáty, což je o 4900 adeptů méně než při minulých volbách.

ODS postavila 12.875 kandidátů, tedy o zhruba 800 méně než před čtyřmi lety. Také vládní hnutí ANO letos navrhlo o přibližně 150 kandidátů méně, má ji 8575. Pokles postihl i TOP 09 s 3641 letošními kandidáty. Před čtyřmi lety tato strana navrhovala na 7950 adeptů.

Zbývající trojice sněmovních stran naopak nominovala více kandidátů než do minulých voleb. Hnutí SPD Tomia Okamury, které vzniklo v roce 2015, navrhlo 4550 kandidátů. Piráti mají 2957 kandidátů, o dvě tisícovky více než v roce 2014. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) navrhlo 6877 uchazečů, o zhruba 1200 více než před čtyřmi lety. Dalších 355 kandidátů má ve hře spřízněné hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které má naopak o 44 kandidátů méně.