Nejvíce nominací na Zlaté glóby má irský snímek Víly z Inisherinu

Los Angeles - Nejvíce nominací na Zlaté glóby, osm, získala irská černá komedie Víly z Inisherinu (Banshees of Inisherin) dramatika Martina McDonagha, uvedla dnes agentura AFP. Mezi nominovanými filmy v kategorii nejlepší drama je mimo jiné pokračování akčního trháku Top Gun s názvem Top Gun: Maverick a rovněž druhý díl výpravného sci-fi snímku Avatar Jamese Camerona s názvem Avatar: The Way of Water.

Šest nominací posbíral snímek Všechno, všude, najednou v hlavní roli s Michelle Yeohovou, po pěti pak film Babylon, ve kterém si zahráli herci Margot Robbieová a Brad Pitt, a rodinné drama Fabelmanovi režiséra Stevena Spielberga.

Zlaté glóby jsou považovány za jakousi předehru prestižnějších Oscarů, každoročně je udílí Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). Ceny budou předány 11. ledna 2023.

Nominace v hlavních kategoriích na ceny Zlatý glóbus:

Film - drama:

Avatar: The Way of Water (režie James Cameron)

Elvis (režie Baz Luhrmann)

Fabelmanovi (režie Steven Spielberg)

Tár (režie Todd Field)

Top Gun: Maverick (režie Joseph Kosinski)

Filmový herec - drama:

Austin Butlet - Elvis

Brendan Fraser - Velryba

Hugh Jackman - Syn

Bill Nighy - Living (Žít)

Jeremy Pope - The Inspection (Inspekce)

Filmová herečka - drama:

Cate Blanchettová - Tár

Olivia Colmanová - Říše světla

Viola Davisová - Válečnice

Ana de Armasová - Blondýnka

Michelle Williamsová - Fabelmanovi

Film - komedie nebo muzikál:

Babylon (režie Damien Chazelle)

Víly z Inisherinu (režie Martin McDonagh)

Všechno, všude, najednou (režie Dan Kwan a Daniel Scheinert)

Na nože: Glass Onion (režie Rian Johnson)

Trojúhelník smutku (režie Ruben Östlund)

Filmový herec - komedie nebo muzikál:

Diego Calva - Babylon

Daniel Craig - Na nože: Glass Onion

Adam Driver - Bílý šum

Colin Farrell - Víly z Inisherinu

Ralph Fiennes - Menu

Filmová herečka - komedie nebo muzikál:

Lesley Manvilleová - Paní Harrisová jede do Paříže

Margot Robbieová - Babylon

Anya Taylorová-Joyová - Menu

Emma Thompsonová - Hodně štěstí, pane Veliký

Michelle Yeohová - Všechno, všude, najednou

Animovaný film:

Pinocchio Guillerma del Tora (režie Guillermo del Toro a Mark Gustafson)

Inu ó (anglický přepis Inu-Oh; režie Masaaki Juasa)

Marcel the Shell with Shoes On (Mušlák Marcel v botách; režie Dean Fleischer-Camp)

Kocour v botách: Poslední přání (režie Joel Crawford)

Proměna (režie Domee Shiová)

Neanglicky mluvený film:

Na západní frontě klid - Německo; režie Edward Berger

Argentina, 1985 - Argentina; režie Santiago Mitre

Blízko - Belgie, Francie, Nizozemsko; režie Lukas Dhont

Podezřelá - Jižní Korea; režie Čchan-uk Pak

RRR - Indie; režie S. S. Radžamouli

Filmová režie:

James Cameron - Avatar: The Way of Water

Dan Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Baz Luhrmann - Elvis

Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

Steven Spielberg - Fabelmanovi

Filmový scénář:

Todd Field - Tár

Dan Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

Sarah Polleyová - Women Talking (Ať ženy promluví)

Steven Spielberg a Tony Kushner - Fabelmanovi

Filmový herec ve vedlejší roli:

Brendan Gleeson - Víly z Inisherinu

Barry Keoghan - Víly z Inisherinu

Brad Pitt - Babylon

Ke Huy Quan - Všechno, všude, najednou

Eddie Redmayne - Dobrá sestra

Filmová herečka ve vedlejší roli:

Angela Bassettová - Black Panther: Wakanda nechť žije

Kerry Condonová - Víly z Inisherinu

Jamie Lee Curtisová - Všechno, všude, najednou

Dolly De Leonová - Trojúhelník smutku

Carey Mulliganová - Když promluvila