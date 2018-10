Praha - Angličtina zůstala i v roce 2017 hlavním jazykem autorů, jejichž překlady se objevují na českém knižním trhu. Z celkového počtu 5835 přeložených děl na anglofonní spisovatele připadá více než polovina. Zlomem byl loňský rok pro ruštinu - z tohoto jazyka se do češtiny přeložilo nejvíc knih za poslední desetiletí. Na pultech knihkupectví se loni objevilo 16.422 titulů, více než třetinu tvoří překlady zahraničních autorů. Vyplývá to z dat o neperiodických publikacích Národní knihovny ČR.

Přo tradičně nejpřekládanější angličtině následuje němčina, slovenština a francouzština.

Výraznými skokany se stali především ruští autoři a autorky. Loni vyšlo v češtině 196 jejich děl, což je nejvíc za posledních deset let. Největší je i jejich procentní podíl na tuzemských překladech, který poprvé za deset let překročil tři procenta. Oblíbené jsou i severské jazyky, kde je hlavním tahounem norský autor Jo Nesbo. Zatímco v roce 2007 byl do češtiny přeloženo 47 děl skandinávských autorů, loni si čeští čtenáři mohli rozšířit knihovnu o 129 nových titulů ze severu Evropy.

"Nesbo je spisovatel, který umí neopakovatelným způsobem napsat detektivku i knížku pro děti, v tom se výrazně liší od jiných autorů. Ostatně, jeho Macbeth či dětská kniha Zachrání doktor Proctor Vánoce? budou opět podle všeho patřit mezi bestsellery letošních Vánoc," sdělil ČTK Jan Kanzelsberger, majitel největší sítě kamenných knihkupectví v Česku. "Počtu překladů odpovídá i poměr prodejů, tedy že zhruba více než jednu třetinu všech prodaných knih tvoří díla zahraničních autorů," dodal.

Přestože mezi nejúspěšnější patří knihy přeložené z angličtiny, letos na podzim knihkupci očekávají i řadu bestsellerů přeložených z jiných jazyků. Mezi předpokládanými hity se objeví například detektivka Lazar od švédské dvojice vystupující pod pseudonymem Lars Kepler či japonský autor Haruki Murakami s novinkou Komturova smrt. Anglickojazyčné autory zastoupí například napínavý příběh Simona Mawera Pražské jaro a především ženám určená novinka Wilbura Smitha Kořist.

Český knižní trh má importní charakter. Zatímco v ČR tvoří přeložená díla dlouhodobě více než třetinu všech nových titulů na pultech, například v USA si pro sebe překlady zabírají pouhá tři procenta a v Německu tvořily loni překlady 13,6 procenta z tamní knižní produkce.