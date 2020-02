Nejvíce bytů na obyvatele v Česku se loni začalo stavět v Praze

Praha - Nejvíce nových bytů v rodinných a bytových domech na obyvatele v Česku se loni začalo stavět v Praze, na 1000 obyvatel 4,39 bytu. Nejméně to bylo v Ústeckém kraji, a to 1,11 bytu. Průměr za Českou republiku byl 3,04 bytu. Podíl rodinných domů na zahájené výstavbě nových bytů meziročně klesl o 11 procentních bodů na 61,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V úvahu statistici vzali pouze novostavby, nezapočítali například nástavby nebo rekonstrukce.

Za Prahou v intenzitě bytové výstavby následovaly Středočeský (4,23 bytu na 1000 obyvatel), Liberecký (3,59 bytu) a Jihomoravský kraj (3,41 bytu). Naopak nejméně to po Ústeckém kraji bylo v Moravskoslezském (2,19 bytu), Karlovarském (2,35 bytu) a Královéhradeckém kraji (2,47 bytu).

V roce 2018 se nejintenzivněji stavělo ve Středočeském kraji s necelými čtyřmi byty na 1000 obyvatel. Praha si loni meziročně polepšila o šest míst. Liberecký kraj se posunul o devět příček. Naopak v Ústeckém kraji je nejslabší bytová výstavba už delší dobu. Loni se tam začalo stavět jen 37 bytů v bytových domech.

V absolutním počtu nově zahájených staveb bytů byl nejlepší Středočeský kraj s 5842 bytů. Následovaly Praha (5784), Jihomoravský (4062), Moravskoslezský (2631) a Plzeňský kraj (1780). Nejméně novostaveb stavební firmy a jednotlivci zahájili v Karlovarském (693 bytů), Ústeckém (915) a Pardubickém kraji (1297).

Počet zahájených staveb bytů v Česku byl loni nejvyšší od roku 2008, analytici přesto upozorňují, že bytů se v posledních letech staví málo, hlavně kvůli složitému povolování staveb. Nedostatečná nabídka je podle nich jednou z příčin výrazného cenového růstu. Například v Praze zdražily nové byty od poloviny roku 2015 o 90 procent. Jako další příčiny odborníci zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

Podle analýzy developerské společnosti Central Group úřady v Praze v období 2014 až 2018 povolily v průměru 3,4 bytu na 1000 obyvatel. Například v Mnichově to bylo 7,2 bytu, ve Vídni 7,8 bytu, v Bratislavě 10,7 bytu a ve Varšavě 12,7 bytu.

Největší podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených novostaveb byl loni v Ústeckém kraji (96 procent), kde to ovšem bylo dáno především velmi nízkým počtem bytů v bytových domech. Následovaly Středočeský (88,7 procenta), Pardubický (87,7 procenta) a Královéhradecký kraj (81,8 procenta). Výrazně nejnižší podíl měla Praha (6,1 procenta). Následovaly Liberecký (41,1 procenta) a Karlovarský kraj (51,5 procenta).

Od roku 2006, kdy jsou data ČSÚ k dispozici, byl v Česku nejvyšší podíl rodinných domů na zahájených novostavbách v roce 2012, a to 78,2 procenta. Naopak nejnižší byl s 57,9 procenta v roce 2007. Loni byl třetí nejnižší.

Počet zahájených staveb bytů na 1000 obyvatel v roce 2019 v jednotlivých krajích:

Kraj Počet bytů Počet obyvatel Byty/1000 obyvatel V roce 2018 Praha 5784 1,318.688 4,39 2,42 Středočeský 5842 1,381.564 4,23 3,98 Liberecký 1594 443.398 3,59 1,70 Jihomoravský 4062 1,190.549 3,41 2,68 Plzeňský 1780 588.751 3,02 3,12 Vysočina 1503 509.813 2,95 3,07 Jihočeský 1779 643.732 2,76 2,41 Olomoucký 1669 631.971 2,64 2,63 Zlínský 1527 582.825 2,62 2,04 Pardubický 1297 521.772 2,49 2,24 Královéhradecký 1362 551.565 2,47 2,47 Karlovarský 693 294.545 2,35 1,59 Moravskoslezský 2631 1,201.221 2,19 1,78 Ústecký 915 820.767 1,11 1,22 Česká republika 32.438 10,681.161 3,04 2,49

Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v roce 2019:

Kraj Bytové domy Rodinné domy (RD) Celkem Podíl RD (v pct) Rok 2018 Ústecký 37 878 915 96,0 85,4 Středočeský 663 5179 5842 88,7 91,2 Pardubický 159 1138 1297 87,7 89,9 Královéhradecký 248 1114 1362 81,8 70,6 Jihočeský 385 1394 1779 78,4 85,8 Moravskoslezský 608 2023 2631 76,9 91,4 Vysočina 358 1145 1503 76,2 67,9 Plzeňský 578 1202 1780 67,5 77,6 Zlínský 544 983 1527 64,4 80,2 Jihomoravský 1540 2522 4062 62,1 70,4 Olomoucký 667 1002 1669 60,0 53,6 Karlovarský 336 357 693 51,5 77,8 Liberecký 939 655 1594 41,1 89,2 Praha 5429 355 5784 6,1 15,1 Česká republika 12.491 19.947 32.438 61,5 72,5

Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v ČR od roku 2006:

Rok Bytové domy Rodinné domy (RD) Celkem Podíl RD (v pct) 2006 14.541 20.620 35.161 58,6 2007 15.283 20.990 36.273 57,9 2008 13.724 22.918 36.642 62,5 2009 11.045 18.750 29.795 62,9 2010 5798 16.611 22.409 74,1 2011 5013 17.060 22.073 77,3 2012 4022 14.399 18.421 78,2 2013 4857 12.490 17.347 72,0 2014 6657 12.440 19.097 65,1 2015 6848 13.727 20.575 66,7 2016 5870 15.865 21.735 73,0 2017 7244 18.678 25.922 72,1 2018 7280 19.186 26.466 72,5 2019 12.491 19.947 32.438 61,5

Zdroj: ČSÚ