Nejvíc zastupitelů mají nezávislí, ze stran lidovci, ANO vede ve městech

Členové volební komise okrsku 77 v Hradci Králové sčítají výsledky po ukončení voleb do zastupitelsteva města, 24. září 2022.

ČTK/Taneček David

Praha - Po sečtení hlasů ze čtyř pětin okrsků v obecních volbách držela nejvíce zastupitelských křesel tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran kandidujících samostatně vedli lidovci, následují ODS, STAN, ČSSD, hnutí ANO a komunisté. Do výsledků se zatím vesměs nepromítly údaje z velkých měst. Průběžná účast činila asi 46,5 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů na volebním serveru. ANO podle propočtů ČTK vyhrálo volby v sedmi krajských městech. V senátních volbách po sečtení tří čtvrtin senátních okrsků má ANO šanci na 18 senátorů, strany vládní koalice na dvě desítky. Mandát v prvním kole už získali v Bruntále senátor Ladislav Václavec (ANO) a v Ústí nad Orlicí Petr Fiala (KDU-ČSL). Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz.

Z krajských měst podle propočtů ČTK vyhrálo hnutí ANO komunální volby ve Zlíně, v Hradci Králové, v Olomouci, v Ostravě, Karlových Varech, Ústí nad Labem a Jihlavě. Občanští demokraté skončili první v Českých Budějovicích.

Lidovci tam, kde kandidovali samostatně, měli po sečtení čtyř pětin okrsků 2220 zastupitelů, ODS zatím získala 871 mandátů a Starostové a nezávislí 743. Sociální demokraté obsadili 355 zastupitelských křesel, hnutí ANO jich drželo 314 a komunisté 276. Hnutí SPD mělo po sečtení čtyř pětin okrsků jako samostatně kandidující strana 99 zastupitelů, TOP 09 držela 50 zastupitelských křesel. Piráti získali prostřednictvím samostatných kandidátek 16 zastupitelů. I kandidáti zavedených parlamentních stran se však v obecních volbách ucházejí o voličské hlasy v různých koalicích nebo na listinách místních sdružení. Počty zastupitelů zvolených podle navrhujících stran budou mít vyšší.

Hnutí ANO mělo po sečtení tří čtvrtin senátních okrsků šanci na dalších 17 senátorů k Ladislavu Václavcovi, který podle propočtu ČTK mandát obhájil už v prvním kole voleb. Strany vládní koalice by obdobně mohly přes propad STAN přidat až dvě desítky senátorů k Petru Fialovi KDU-ČSL, který podle propočtu ČTK vyhrál předčasné finále na Orlickoústecku. Hnutí SPD z postupových míst vypadlo, ČSSD zřejmě obhájí jedno křeslo ze dvou. Volební účast během sčítání klesla na 42,33 procenta, a je tak srovnatelná s prvním kolem senátních voleb v roce 2018.

Podle prognózy ČTK do druhého kola postoupili v Mostě Jan Paparega (ProMOST) a senátorka Alena Dernerová (SD-SN), ve Frýdku-Místku lékař Zdeněk Matušek (ANO) a náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS), v Kutné Hoře senátor Jaromír Strnad (ČSSD) a Bohuslav Procházka (KDU-ČSL), v Jihlavě předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO), v Táboře lékař Marek Slabý (TOP 09) a senátor Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012), v Olomouci lékař Milan Brázdil (ANO) a senátor a primář Lumír Kantor (KDU-ČSL), v Blansku senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Antonín Žirovnický (ANO), v Berouně senátor Jiří Oberfalzer (ODS) a Janis Sidovský (SEN 21), v obvodu Brno - město 55 herec Tomáš Töpfer (ODS) a lékař Bořek Semrád (ANO), v Pardubicích senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) a pardubický primátor Martin Charvát (ANO), v Plzni - město starosta Karel Naxera (TOP 09) a advokátka Daniela Kovářová (NK), v Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) a historik Martin Krsek (SEN 21), v Mělníku Jarmila Smotlachová (ODS) a Andrea Brzobohatá (ANO), v Liberci senátor Michael Canov (SLK) a Radka Loučková Kotasová (ANO), v Novém Jičíně Jaromír Radkovský (ANO) a Ivana Váňová (KDU-ČSL) a v Hodoníně Ladislava Brančíková (ANO) a Eva Rajchmanová (KDU-ČSL).

Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy se zatím zdá, že by koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) mohla v krajských městech posílit. V Senátu by pak mohla obhájit většinu. Fiala to řekl ve volebním štábu koalice Spolu. Podle něj je ale zatím předčasné volby hodnotit, dokud nejsou výsledky konečné. Šéf ODS vyzval voliče a voličky, aby přišli k druhému kolu senátních voleb a podpořili kandidáty a kandidátky Spolu.

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb. Voliči vyslyšeli apely, že by volby mohly být referendem o vládě, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu na pražském Chodově. Očekával vyšší účast voličů.