Nejvíc preferenčních hlasů získali Niedermayer a Charanzová

Lídryně kandidátky ANO a europoslankyně Dita Charanzová 26. května 2019 ve volebním štábu hnutí v Praze, kde bude sledovat výsledky voleb do Evropského parlamentu. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Rekordmanem v počtu preferenčních hlasů ve volbách do Evropského parlamentu se stal kandidát TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Se ziskem 67.430 preferenčních hlasů překonal kandidátku hnutí ANO Ditu Charanzovou, které voliči dali 53.924 hlasů. Nejvýraznější skok zaznamenal bývalý ministr Alexandr Vondra (ODS), který se do Evropského parlamentu probojoval z 15. místa kandidátky a dostal 29.536 hlasů. Vyplývá to z informací na volebním webu.

Bývalý viceguvernér České národní banky Niedermayer kandidoval ze třetího místa a díky preferenčním hlasům tak přeskočil i jedničku kandidátky koalice TOP 09 a STAN a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila i dosavadního europoslance Stanislava Polčáka (STAN). Na třetím místě v počtu preferenčních hlasů mezi všemi zvolenými českými europoslanci je dosavadní europoslanec a lídr kandidátky ODS Jan Zahradil, který jich získal 51.381.

Na čtvrtém místě se umístil kandidát SPD Hynek Blaško. Se ziskem 47.505 preferenčních hlasů překonal i jedničku kandidáty SPD a někdejšího ministra zdravotnictví Ivana Davida, kterého zakroužkovalo 33.055 voličů. Nejméně preferenčních hlasů z úspěšných kandidátů získala Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která jich obdržela 22.649.