Největší hollywoodská stávka za 60 let vstupuje do druhého týdne

Los Angeles - Souběžná stávka hollywoodských herců a scenáristů trvá už týden a nic nenasvědčuje tomu, že by pracovníci nespokojení s ohodnocením a znepokojení rozmachem umělé inteligence v brzké době našli kompromis se studii a streamovacími službami. Napsala to dnes agentura AP. Podle zdrojů magazínu Variety uvažuje studio Warner Bros. o odkladu některých letošních premiér včetně pokračování snímku Duna.

Současnou stávku herců a scenáristů, která ochromuje produkci filmů a seriálů, zažívá Hollywood poprvé od roku 1960. Začala minulý pátek poté, co herecký odborový svaz SAG-AFTRA odhlasoval zahájení protestu po kolapsu jednání se sdružením producentů AMPTP.

SAG-AFTRA zastupuje na 160.000 lidí, podle AP je ovšem ve stávce asi 65.000 herců. Zhruba 11.500 scenáristů stávkuje už od května. Podle AP není jasné, kdy by mohla znovu začít vyjednávání mezi těmito dvěma skupinami a filmovými studii.

Stávkující pracovníci v uplynulém týdnu opakovaně vycházeli protestovat před sídla společností jako Disney nebo Netflix, a to nejen v Los Angeles. K méně známým umělcům se přidávají hvězdy jako Tina Feyová, Kevin Bacon, Rosario Dawsonová nebo David Duchovny, zatímco další stávce vyjadřují podporu skrze média.

Deník The New York Times (NYT) podotýká, že stávka zasahuje i desetitisíce maskérů, tvůrců filmových kostýmů a dalších, kteří při pozastavení produkcí přišli o práci. "Pro každodenní technické pracovníky to bude zdrcující," uvedla šéfka jednoho profesního sdružení Cathy Marshallová. Zákulisní filmoví pracovníci se podle NYT připravují na měsíce bez práce.

Sdružení AMPTP zastupující společnosti jako Amazon, Disney, Netflix, Sony, Paramount nebo Warner Bros. tvrdí, že hercům i scenáristům nabídlo významné zvýšení platů a že se snaží vyjít vstříc dalším požadavkům. Těmi jsou vyšší příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a také záruky, že studia pracovníky nenahradí obsahem generovaným sofistikovanými modely označovanými jako umělá inteligence. Nespokojenost s platy přitom podle médií vychází i z politiky streamovacích služeb, které se za pandemie staly dominantní platformou šíření filmů a seriálů.

Dvojitá stávka pozastavila mnohé projekty včetně produkce třetího pokračování filmové série o komiksovém hrdinovi Deadpoolovi nebo Mission: Impossible 8. Herci, kteří se stávky účastní, mají kromě toho zakázáno zapojovat se do propagace nových filmů, například účastí na slavnostních premiérách.

Studio Warner Bros. nyní zvažuje, že odsune na příští rok premiéru snímku Duna: Část druhá, původně ohlášenou na 3. listopad, napsal s odvoláním na informované zdroje Variety. Společnost také uvažuje o nových datech pro muzikál Purpurová barva a nový film o Aquamanovi, které chtěla uvést v prosinci.

Ne všechny projekty jsou ale paralyzované, uvádí list Los Angeles Times. SAG-AFTRA po spuštění stávky uděluje výjimky některým nezávislým filmům a televizním pořadům, které nevznikají pod hlavičkou žádné ze společností zastoupených ve svazu AMPTP. Dál tak natáčí herci Matthew McConaughey, Anne Hathawayová nebo Jenna Ortegová, napsal deník.