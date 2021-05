Největší armádní zakázka jde do finále, firmy mají předložit nabídku

Libavá (Olomoucko ) - Ministerstvo obrany dnes vyzvalo tři vybrané firmy, aby předložily své finální nabídky na dodání 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Největší armádní zakázka se tak dostala do svého finále. Výzvu dnes zástupcům firem předal náměstek ministra obrany Lubor Koudelka. Stalo se tak ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku, v němž armáda už několik týdnů testuje nabízená vozidla.

Ministerstvo obrany počítá s tím, že za BVP zaplatí až 52 miliard korun. S nabídkou na účast v tendru oslovilo čtyři firmy, německé konsorcium PSM s obrněncem Puma ze soutěže odstoupilo. Jeho vozidlo by nenaplnilo armádní požadavky. O zakázku se tak nadále uchází švédská společnost BAE Systems se strojem CV90, německá firma Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a španělské společnost GDELS s obrněncem ASCOD.

Firmy na začátku května do České republiky poslaly prototypy vozidel, které nyní specialisté armády testují. Za úkol mají prověřit tři desítky požadavků. Prověřují třeba balistickou a protiminovou ochranu nebo pohyblivost vozidel. Technici tak třeba zaznamenávají rychlost přesunu na různých površích. Zaznamenávají, nakolik jsou dodané vzorky kompatibilní se systémy české armády. Vojáci vyzkoušeli i nastupování do vozidel "v plné polní", manipulaci s raněnými nebo třeba uskladnění munice, uvedla armáda. Zkoušky se budou konat do 6. června.

Vozidla se dnes také předvedla před poslanci, senátory nebo zástupci médií. Ti mohli sledovat střelbu z kulometu i kanonu až téměř na dva kilometry nebo jízdní vlastnosti strojů. Podle manažera projektu nákupu Ctirada Gazdy všechny tři stroje odpovídají technickým požadavkům armády a jakýkoli vítěz bude pro armádu "ohromným skokem" kupředu oproti nyní používané technice.

Ministerstvo se loni v květnu rozhodlo kvůli dopadům pandemie prodloužit termín dodávek poptávaných vozidel o dva roky do roku 2027, prodlouží se zároveň financování na sedm let do roku 2028. Platby za vozidla se tak rozloží do více let. Se záměrem úřad seznámil vládu. Nyní ministerstvo počká na finální nabídky soutěžících.

Vybrat vítěze by chtělo ještě do podzimních sněmovních voleb, podle kritiků je tento cíl již těžko dosažitelný. Koudelka novinářům řekl, že nemůže potvrdit ani vyloučit, zda se to stihne. Ministerstvo podle něj pro to udělá maximum. Pokud se nebudou prodlužovat stanovené termíny, o což firmy mohou požádat, a pokud se některé procesy zkrátí, možnost dokončení tendru do voleb podle něj stále existuje.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.