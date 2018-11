Rodinný pivovar Bernard rozšiřuje varnu, aby v ní bylo možné uvařit až dvojnásobné množství piva. Výstav humpoleckého pivovaru rok od roku stoupá. Nynější varna se už v letních měsících dostávala na hranici své kapacity a musela být v provozu i nonstop. V závodě současně dělníci v těchto dnech dokončují rekonstrukci provozu na stáčení piva do láhví (na snímku). V součtu jde o investice převyšující 70 milionů korun.

Ostrava - Rodinný pivovar Bernard byl nejúspěšnějším pivovarem v letošním ročníku ankety Pivo roku, kterou pravidelně pořádá Sdružení přátel piva (SPP). Stal se Pivovarem roku, jeho Jedenáctka vyhrála v kategorii Světlý ležák a Jantarový ležák v kategorii Polotmavé pivo. Výsledky vyhlásili pořadatelé v Pivovaru Garage v Ostravě.

Hodnocení se skládá z ankety, do níž jsou zařazena všechna piva, která se v Česku vaří, a následné degustace. Také anketní část vyhrál Bernard s Jantarem. Členové SPP letos hlasovali pro rekordních 387 značek piva.

Podsládek Bernarda Jaroslav Spáčil ČTK řekl, že pivovar je úspěšný díky tomu, že dělá klasicky poctivě vaření, ležení i kvašení, a možná také díky vlastním kvasnicím. "Máme vlastní propagační stanici a každý týden si děláme nové kvasnice, takže jsou pořád čerstvé, a tím pádem to pivo kvasí tak, jak mají, nejsou staré a nedělají různé cizí příchutě," řekl Spáčil. Kvasnice od Bernarda kupují i některé minipivovary.

Předseda SPP Tomáš Erlich řekl, že poměr získaných ocenění mezi minipivovary a průmyslovými pivovary je poměrně vyrovnaný. Soutěž podle něj ukázala, že klasická spodně kvašená piva, jako jsou ležáky, zůstávají doménou průmyslových pivovarů, byť malých, a svrchně kvašená piva jsou doménou minipivovarů. Minipivovary podle Erlicha nejsou vyprofilované na určitý pivní styl, ale zkoušejí stále nové styly nebo jejich kombinace.

Předseda SPP řekl, že obliba piva se liší podle toho, kde lidé žijí. "Menší města dávají přednost klasickým desítkám, dvanáctkám a velká města, tam se víc experimentuje, tam se rozhodně prodá víc pšeničných piv, stoutů, víc aleů, víc ip," řekl Erlich.

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň řekl, že v Česku je asi 425 minipivovarů. "I s velkými pivovary je u nás kolem 465 pivovarů, což je nejvyšší číslo na obyvatele v Evropě. Vychází to nějakých 25.000 lidí na pivovar," řekl Šuráň.

Do deseti let podle něj v Česku může být i 1000 minipivovarů, jde hlavně o to, aby vznikaly ekonomicky smysluplně. Minipivovar bývá většinou restaurace s pivovarem. "Když ve vesnici budou dvě hospody, tak se nic neděje. Pivovarů může být klidně 1000 a vůbec si nebudou škodit ani vadit. Kdo dělá špatné pivo, zanikne, prostě nebude. Kdo dělá dobré pivo, tak bude fungovat, i kdyby vedle něho byl otevřený druhý pivovar," řekl Šuráň.

Některé minipivovary bývají mezi oceněnými pravidelně - Zichovec, Clock nebo Klášterní pivovar Strahov. Zichovecký Weizenbock se letos stal Pšeničným pivem roku, Clock 12 APA vyhrál kategorii Svrchně kvašené pivo a strahovský Sv. Norbert Smoked Porter zvítězil mezi svrchně kvašenými polotmavými a tmavými pivy.

Minipivovarem roku byl vyhlášen řemeslný pivovar Clock z Potštejna. Světlým výčepním pivem roku se stala Únětická 10 z Únětického pivovaru, Světlým speciálem roku Frankies Fucking Five Fingers z břeclavského pivovaru Frankies a Tmavým pivem roku třináctka z Pivovaru Rohozec.

Sládkem roku SPP vyhlásilo Pavla Palouše z pražského minipivovaru Cobolis. Palouš dříve působil v Zámeckém pivovaru Frýdlant nebo rodinném pivovaru Zichovec. SPP letos ocenilo mimořádnou cenou Střední průmyslovou školu potravinářských technologií Podskalská v Praze, která přímo navazuje na pivovarskou školu založenou v roce 1868 Janem Michaelem Scharym.