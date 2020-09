Nejtěžší možná dvojice, shodli se slávisté po losu 4. předkola LM

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský a útočník Stanislav Tecl se shodli, že fotbalisté Slavie dostali při losu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů nejtěžší ze čtyř možných dvojic. Pražané si o základní skupinu zahrají s vítězem duelu mezi dánským Midtjyllandem a Young Boys Bern. Kouč shodou okolností oba týmy v poslední době sledoval, na švýcarského šampiona se dokonce jezdili dívat kluboví skauti.

"Z těch týmů, které tam byly, je to za mě určitě nejsilnější dvojice. Oba jsou to skvělé týmy se spoustou zajímavých hráčů. S přehledem vyhrály své domácí soutěže a nechaly za sebou týmy, které dlouhodobě měly velkou výkonnost v pohárech. Ale je to 4. předkolo, tam těžko najdete někoho, o kom řeknete, že to bude přijatelný nebo snadný soupeř," řekl pro klubovou televizi Trpišovský.

"Je pravda, že jsme chytili asi tu nejtěžší dvojici, která v osudí byla. Ale ono je to celkem jedno. My máme nějaký cíl a tohle je jen další překážka, kterou musíme zvládnout. Doufám, že se zase podíváme do skupiny Ligy mistrů," dodal Tecl.

Slávisté oba možné soupeře v nedávné minulosti sledovali. Midtjylland přešel v 2. předkole po venkovní výhře 1:0 přes bulharský Ludogorec Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba.

"Ten zápas jsem viděl a myslím, že to je hodně bojovné mužstvo. Snaží se hrát takový silový fotbal. Pokud budeme hrát s nimi, asi to bude to boj, bude to válka. Myslím si, že s Bernem by to bylo podobné. Ty týmy jsou si dost podobné, ve Švýcarsku by ještě byla další překážka, kterou je umělá tráva. To by asi nebylo nic příjemného," poznamenal Tecl.

"Zápas Dánů s Razgradem jsem viděl a o Young Boys máme docela přehled, protože na ně jezdili koukat skauti, jelikož tam byli zajímaví hráči. Oba týmy mají většinou mladé hráče a každý z nich staršího kapitána. Jsou tam hráči, o které je velký zájem v Evropě. Mají i skvělé individuality, například útočník Nsame z Bernu dal v minulé sezoně 32 gólů," upozornil Trpišovský.

Souboj 3. předkola mezi Midtjyllandem a Young Boys Bern je podle bookmakerů naprosto otevřený a slávisté s tím souhlasí. "Bern má nevýhodu, že je to na jedno utkání v Dánsku. Doma mají umělou trávu, jsou na ni zvyklí. Doma jsou strašně silní, skoro neporazitelní. Pro mě to bude strašně zajímavý zápas na sledování," řekl Trpišovský.

Slávisté si předloni zahráli s Kodaní ve skupině Evropské ligy. Venku zvítězili 1:0 a doma remizovali 0:0. "S Kodaní jsme hráli a víme, jak je kvalitní. Midtjylland vyhrál před Kodaní s obrovským náskokem. Když se budeme bavit o dánské lize, je podle mě nejkvalitnější ze všech těch severských. Young Boys zase vyhráli švýcarskou ligu před Basilejí. Oba týmy nejenže jsou mistry, ale zvládly to suverénně," podotkl Trpišovský.

Pražané začnou dvojzápas doma a odvetu odehrají venku. Kvůli koronavirové pandemii nesmějí na předkola diváci. "Kdybych si měl vybrat, tak bych chtěl asi začít bez diváků doma. Je to podle mě větší výhoda do zápasu venku. Druhý zápas může být otevřenější a vaše venkovní góly můžou být velká výhoda, zejména do prodloužení. Záleží ale samozřejmě na prvním zápase," poznamenal Trpišovský. "Jedno to asi není, za mě osobně je vždy lepší začínat venku. Ale nedá se nic dělat, takhle to je a my se s tím musíme poprat," dodal Tecl.