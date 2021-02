Nejstarší student Centra celoživotního vzdělávání oslavil 100 let

Praha - Nejstarší student Centra celoživotního vzdělávání v Praze (CVV) Jaromír Lisý dnes oslavil své 100. narozeniny. K životnímu jubileu mu prostřednictvím on-line konference poblahopřála zakladatelka CVV Dana Steinová. Podle ní je prototypem člověka, který zůstává i ve vysokém věku aktivní psychicky i fyzicky. Lisý čeká, až bude moct opět začít chodit na prezenční kurzy o hudbě, které se nyní kvůli epidemii covidu-19 nemohou konat. Je přesvědčen, že se koronavirem nenakazí, a odmítl proto i očkování.

Podle Steinové je Lisý teprve druhým studentem celoživotních kurzů, který se za její zhruba čtyřicetiletou kariéru dožívá sta let. Do centra Lisého přivedla náhoda, když hledal cestu jinam. Zalíbila se mu tam atmosféra přednášky, a rozhodl se proto do kurzů také zapsat. Vzhledem ke své zálibě v hudbě si pak vybral přednášky, které vede hudební skladatel Lukáš Hurník.

Na dosažení vysokého věku s aktivní myslí a dobrou fyzickou kondicí podle Lisého neexistuje žádný elixír. Řídí se zásadou, že je třeba se starat o vlastní tělo. S manželkou denně venku ujde kolem pěti kilometrů. Když je špatné počasí, tak alespoň tři, řekl novinářům při on-line konferenci. Kromě toho věnuje zhruba půl hodiny každé ráno rozcvičce na protažení svalů a kloubů. Až potom zasedá ke snídani. "Den musí být naplněn rozumnou činností," řekl. A dodal, že se nevyhýbá bolesti. "Bolest je součást života, takže když ji cítíme, tak pořád ještě žijeme. Je třeba se bolesti nebát," řekl.

Stoletý válečný veterán, který dříve pracoval jako tlumočník, se nezříká občas ani skleničky alkoholu nebo šálku kávy. "Neodříkám se ničeho a říkám si, všechno zkus, ale toho nejlepšího se drž," řekl. "Normálně nevečeřím, včera jsem si ale dal k večeři pizzu, takže to musím napsat taky na stranu hříchů. On to byl dárek, takže jsem to nemohl opomenout," dodal.

K dnešním narozeninám dostal od Steinové jako dárek doživotní zápisné do všech oborů CVV podle svého výběru. Těší se proto, až se centrum bude moct opět otevřít. Steinová doufá, že by to mohlo být od října.

Po vypuknutí epidemie covidu-19 se Lisý s manželkou odstěhoval loni z Prahy do Trutnova, kde nyní s žijí v domě na okraji města. "Je tam velká zahrada. Nedaleko máme les, to jsou naše procházky a aktivity," popsal. S jinými lidmi se podle svých slov Lisý nevídá, protože nemá důvod jezdit do města. "Proti koronaviru jsem očkován nebyl, přestože mi to hned v počátku coby válečnému veteránovi nabízeli. Já jsem to odmítl, jsem přesvědčen, že moje imunita je taková, že to nedostanu. Je to trošku drzé, ale já to tak vnitřně cítím," řekl.

Běžné kurzy CVV se loni kvůli opatřením proti koronaviru pozastavily. Pro zájemce o vzdělávání on-line mělo centrum podle Steinové v uplynulých měsících 11 historických přednášek a osm dalších chystá. Polovina studentů z řad seniorů ale podle ní nemá doma počítač nebo s ním neumí pracovat. Kurzy, do kterých jsou zapsaní, proto CVV nemůže převést do on-line programu.