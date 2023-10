Nejstarší česká reggae kapela Švihadlo slaví podzimním turné 40 let existence

Praha - Nejstarší česká reggae kapela Švihadlo, která slaví podzimním turné 40 let existence, odehraje narozeninový koncert 18. října v pražském Lucerna Music Baru. Speciální program na něm doplní hosté a bývalí členové. Výročí kapely zároveň připomíná aktuální podzimní turné putující od Děčína přes České Budějovice, Plzeň a další místa po rodnou Mladou Boleslav. Na koncertech zazní průřez písničkami napříč čtyřiceti lety, kapela navíc zahraje tři novinky Stíny, Laj laj laj a Bez oken. ČTK o tom za kapelu informoval promotér Šimon Kotek.

"Píseň Stíny vychází z doby covidu, kdy nás přepadly stíny a nic není jako dřív. Má ale optimistický závěr, že všechno zase bude dobrý. Laj laj laj je hudebně veselá píseň, ale textově je vztahová – rozchodová. A Bez oken má docela depresivní text, protože také vznikla za covidu. Vypráví o tom, jak jsem sám zavřený v domě bez oken a bez dveří," uvedl zakladatel Švihadla Petr Šturma.

Délku trvání činnosti kapely Švihadlo dokládá skutečnost, že vedle zakladatele, třiašedesátiletého Šturmy, ve skupině hraje na klávesy jeho třicetiletý syn Hynek. Narodil se v době, kdy kapela už deset let existovala. "Začínali jsme hrát v garáži, v době tuhého komunismu, kde nám často vypínali proud. Tehdy byl problém najít zkušebnu i koupit nástroje. Byli jsme ale mladí, tak jsme kolem toho zažívali srandu. Pořád jsme zkoušeli a nahrávali demosnímky na kazety," vzpomínal na začátky kapely Petr Šturma.

Původ názvu kapely známé typicky houpavými melodiemi s hravými českými texty zůstává dodnes nejasný. "Vážně to nevíme. Přinesl ho první bubeník, který s námi nehraje už osmatřicet let, a nikdo si nepamatujeme proč," podotkl Šturma, kterého v jeho hudbě oslovila muzika Boba Marleyho a jamajské skupiny Black Uhuru.

Hudebník a cestovatel Šturma vyráží s kamarádem každý rok do světa a často vkládá ozvěny z cest do svých autorských písní. Na kole projel Jamajku, Mexiko, Nepál, Kostariku, Kolumbii, Tanzánii, Zanzibar a v posledních letech Dominikánskou republiku a Srí Lanku. V Indii například napsal text písně Livingstone, která je na zatím posledním albu Švihadla Vůně trávy z roku 2020. Ve skladbě se vypořádává se svým vztahem k bohu. "Vlastně věřícím trochu závidím, že se mají o co opřít. Závidím v písni cestovateli Livingstoneovi, který jako misionář šířil víru v Africe," podotkl hudebník, který pracuje jako stavební projektant se zaměřením na požární posouzení staveb.

Kapela vznikla v roce 1983 v Mladé Boleslavi pod názvem Nouzový východ. Po několika vystoupeních se přejmenovala na Švihadlo. Vydali za svou existenci šest řadových alb a jedno album rarit k 20. výročí. Jedinečnost kapely podtrhuje hostující jamajský zpěvák Vincent Richards. Jednou z nejposlouchanějších skladeb Švihadla je na Youtube Zelený list s téměř milionem zhlédnutí a Na Jamajce půl srdce mám, která má bezmála 500.000 zhlédnutí.