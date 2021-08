Nejpozději se v EU stěhují od rodičů mladí lidé v Chorvatsku a na Slovensku

Brusel - Nejpozději se v Evropské unii stěhují z domácnosti svých rodičů mladí lidé v Chorvatsku a na Slovensku. V těchto dvou zemích se tak v průměru stává až po třicítce, uvedl dnes evropský statistických úřad Eurostat. Naopak ve skandinávských státech tak mladí činí před dosažením 22 let věku. Česká republika vykazuje hodnoty podobné průměru Evropské unie.

Podle Eurostatu se mladí lidé ve Švédsku stěhují od rodičů ještě před dosažením plnoletosti, a to v 17 letech. Pod hranici 24 let se vejdou také mladí lidé v Německu, Dánsku, Lucembursku či Estonsku.

Česká republika vykazuje hodnoty, které jsou podobné průměru EU. V ČR se v průměru mladí stěhují od rodičů při dosažení věku 26 let, v EU průměr činí 26,4 roku.

Nejpozději opouštějí své rodiče lidé žijící na jihu a východě Evropy. V Chorvatsku se tak v průměru děje při dosažení 32 let věku a na Slovensku ve věku 31 let. Nad hranicí 30 let jsou i Malta, Itálie a Portugalsko, těsně pod ní pak Řecko, Španělsko a Bulharsko. Nadprůměrné hodnoty vykazují také Polsko, Maďarsko či Rumunsko.

"Ve všech členských zemí se potvrdil trend, že dívky odcházejí z domácnosti rodičů v průměru dříve než chlapci," uvedl Eurostat. U mužů průměr činí 27,4 roku, zatímco u žen je o dva roky nižší. Podle statistiků se také potvrdilo, že rozdíl mezi ženami a muži se zvyšuje v zemích, kde se mladí lidé stěhují od rodičů v pozdějším věku.