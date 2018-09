Praha - Nejvíce využívanou chatovací aplikací v Česku je Messenger, následují Whatsapp a Skype. Zatímco využití Messengeru letos stouplo o 13 procentních bodů na 76 procent uživatelů internetu a Whatsapp si polepšil o osm bodů na 41 procent, užití Skype kleslo ze 40 procent na letošních 36 procent. Vyplývá to průzkumu českých sociálních médií AMI Digital Index, který v 1. pololetí letošního roku realizovala společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

"Skype má zřejmě jednou nohou nakročeno na cestu, na jejímž konci odpočívají pozůstatky kdysi dominantních hráčů, jako byly ICQ nebo My Space. Na konstantní úrovni zůstává Viber (16 procent) a u Snapchatu, který do jisté míry také přesahuje do chatovacích aplikací, sledujeme na českém trhu postupné vymírání (sedm procent oproti loňským 12 procentům)," uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha.

U Messengeru podíl nejaktivnějších klientů poměrně strmě klesá s rostoucím věkem a vzděláním, u Whatsapp jsou naopak nejsilnější uživatelskou skupinou lidé mezi 30 až 44 lety (31 procent) a vysokoškoláci (34 procent). Mezi příznivci Messengeru také mírně převažují ženy. Whatsapp má rozložení podle pohlaví vyrovnané.

Znalost chatovacích aplikací v ČR roste jako celek. Nejznámější Skype se konstantně pohybuje na úrovni zhruba 98 procent, u ostatních dochází k výraznému nárůstu. Například znalost Messengeru se od roku 2016 zvýšila z 84 procent na 95 procent, u Whatsapp byl nárůst z 56 procent na letošních 85 procent. "Tato forma komunikace tak postupně nahrazuje staré komunikační kanály, jako je mail nebo SMS zprávy a významným způsobem ovlivňuje i podobu a další vývoj celého prostředí sociálních sítí," dodal Crha.

Počet tuzemských uživatelů internetu se podle měření NetMonitor v srpnu pohyboval kolem 7,7 milionu lidí.