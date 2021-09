Nejméně 41 mrtvých hlásí po záplavách státy na severovýchodě USA

New York - Nejméně 41 mrtvých si podle nejnovější bilance vyžádaly v New Yorku a širším okolí bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr z noci na čtvrtek, pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu. Jenom ve státě New Jersey zemřelo 23 lidí uvedl guvernér Phil Murphy. Patnáct obětí hlásí samotné město New York, kde bouře způsobila přívalové deště, vyplavila metro a donutila úřady k vyhlášení nouzového stavu a zákazu cestování. Oblast kromě záplav zasáhla i tornáda. Přes 220.000 lidí bylo bez proudu. Americký prezident Joe Biden slíbil regionům postiženým přírodními pohromami veškerou pomoc.

V největším městě USA New Yorku zahynulo 15 lidí, z nichž 11 pravděpodobně utonula v suterénních bytech, uvedla dnes newyorská policie. Například dva lidé, matka se synem, zahynuli, když se do jejich sklepního bytu nahrnula voda poté, co se částečně zřítila zeď domu.

V sousedním státě New Jersey si bouře vyžádala 23 životů a v Pensylvánii další nejméně tři, vyplývá z průběžných bilancí místních úřadů. K tragické bilanci v New Jersey přispěli čtyři mrtví, kteří byli nalezeni v bytovém komplexu ve městě Elizabeth. V témže státě ve městě Passaic utonul muž v autě, které zaplavila voda. Ostatní dva cestující vyprostili z vozu hasiči.

Ve městě Mullica Hill ve státě New Jersey tornádo poničilo několik rodinných domů a v obci Kearny se zřítila střecha pošty, když byli uvnitř lidé. Na sociálních sítích se objevily videozáznamy z míst, kde silný vítr vyvracel stromy a strhal sloupy elektrického vedení.

"Jste v životu nebezpečné situaci. Letící trosky mohou být pro lidi bez úkrytu smrtící," varovala před tornádem americká Národní meteorologická služba (NWS) obyvatele v okolí města Gloucester City v New Jersey. Pozůstatky hurikánu se ve středu přehnaly také částmi států Delaware, Connecticut nebo Massachusetts.

Velké záplavy podél řeky Schuylkill v Pensylvánii zalily dálnice a potopily automobily. V oblasti Filadelfie byla přerušena železniční doprava. Místní úřady dnes očekávaly "historickou povodeň", neboť hladiny řek dále stoupaly. Pod vodou se z velké části ocitla obec Manayunk.

Stanice CNN uvedla, že za pět hodin na město New York spadlo 132,5 miliard litrů srážek, což si lze představit jako 50.000 olympijských bazénů. V Central Parku na Manhattanu spadl během několika hodin ekvivalent měsíčních srážek, ve středu tam meteorologové naměřili 185,4 milimetrů za hodinu, čímž byl překonán dosavadní rekord z roku 1927. Nevídané srážky hlásilo také letiště Newark, které ve středu v noci přerušilo provoz a dnes zůstával omezený. Zrušeno bylo dosud nejméně 370 letů.

"Pro město New York vyhlašuji stav nouze... máme tu rekordní přívaly deště, silné záplavy a nebezpečné podmínky na silnicích," napsal na twitteru newyorský starosta Bill de Blasio. V noci záchranáři pomáhali lidem uvázlým v nejméně 17 soupravách metra dostat se do bezpečí. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Newyorská policie obyvatele města vyzvala, aby neblokovali záchranným složkám silnice a necestovali. Ve městě zasahovali hasiči. Metro bylo téměř celé zavřené a nefunguje ani většina další hromadné dopravy. Nepřízeň počasí také zpozdila zápasy na tenisovém US Open.

Ida zasáhla Louisianu jako hurikán čtvrté kategorie na pětistupňové škále a provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Živel nad pevninou postupně slábl a přesouval se směrem na sever. V Louisianě jsou stále stovky domácností bez proudu a v New Orleansu platí noční zákaz vycházení. Dnes se znovu otevřela většina přístavů na americkém pobřeží Mexického zálivu.

Z Louisiany jsou i dnes hlášeny nové oběti živlu. Po řádění hurikánu zemřeli čtyři obyvatelé soukromého pečovatelského domu, přičemž tři úmrtí patrně souvisejí přímo s bouří, uvedlo ministerstvo zdravotnictví státu. Jeho inspektorům přitom zařízení znemožnilo plné vyšetřování. "Jsme vážně znepokojeni podmínkami v tomto zařízení," uvedlo ministerstvo a dodalo, že se snaží najít bezpečné místo pro všech 843 obyvatel domova.

Americký prezident Joe Biden dnes ujistil, že jeho administrativa je "připravena poskytnout veškerou pomoc, které bude potřeba", v reakci na poslední přírodní pohromy počínaje rozsáhlými lesními požáry v Kalifornii a konče hurikánem Ida. Záplavy v Louisianě byly menší než ty, které region postihly během hurikánu Katrina na konci srpna 2005, zdůraznil prezident a k dobru to připsal federálním investicím do systému protipovodňových hrází v oblasti. "Vydrželo to, bylo to pevné, fungovalo to," prohlásil Biden. "Musíme opravit elektřinu. Musíme dodat více potravin, paliva a vody," dodal šéf Bílého domu.