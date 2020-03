Nejlepším útočníkem v NHL je podle hráčů McDavid

New York - Kapitán Edmontonu v NHL Connor McDavid obhájil loňské prvenství v anketě hráčské asociace NHLPA o nejlepšího útočníka zámořské ligy. Za nejkompletnějšího hokejistu označili ostatní hráči Sidneyho Crosbyho, jenž zastává roli kapitána v Pittsburghu. Právě hvězdu Penguins by si také přáli mít v týmu na rozhodující zápas, který by jejich tým potřeboval vyhrát.

Třiadvacetiletý McDavid kraloval s obrovskou převahou hlasování o nejlepšího útočníka už loni, kdy byla tato otázka v anketě poprvé. Letos nasbíral 379 hlasů z 555, druhý byl Crosby (83) a třetí Nathan MacKinnon z Colorada (37). Přesně stejné bylo pořadí na prvních třech příčkách i v minulém roce.

Crosbyho měla za nejkompletnějšího hráče takřka polovina hlasujících. Obdržel 230 z 506 hlasů. Daleko za ním pak skončili Patrice Bergeron z Bostonu (129), Aleksander Barkov z Floridy (38) a Ryan O'Reilly ze St. Louis (27). Crosbyho by pak pro klíčový duel volilo do mužstva 224 hráčů, McDavid nastřádal o 68 hlasů méně.

Nejlepším obráncem je po roce opět Victor Hedman z Tampy Bay, stejné zůstalo také jméno nejlepšího gólmana - opět vyhrál Carey Price z Montrealu. V nově zavedené kategorii vybírali hráči ze současných a bývalých hokejistů, koho by chtěli vidět hrát na vlastní oči. Vyhrál Wayne Gretzky. Nejlepší hráč historie obdržel 155 z 485 hlasů. Za ním skončili Bobby Orr (73) a Mario Lemieux (45).

Anketa zahrnovala celkem 21 otázek na různá témata. Nejlepším golfistou je podle ostatních útočník Joe Pavelski z Dallasu. Králem sociálních sítí bek P.K. Subban z New Jersey. Jasně převážila kladná odpověď (411 hlasů) nad zápornou (152) při otázce, zda by měla NHL přijmout zásadu zavedenou v NBA, podle níž hráči přijíždějí na zápas a po jeho skončení opouštějí halu v obchodním nebo konzervativním obleku.

Nejkvalitnější led je podle názoru většiny v Kanadě. I potřetí vyhrála v tomto ohledu hala Bell Centre (Montreal) před arénami Rogers Place (Edmonton) a Bell MTS Place (Winnipeg). Nejlepšího maskota má podle ankety Philadelphia - Gritty, který byl k vidění i při loňském startu NHL v Praze, dostal 273 hlasů z 393.