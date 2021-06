Nejlepším trenérem NHL byl vyhlášen Brind'Amour z Caroliny

New York - Bývalý vynikající útočník Rod Brind'Amour získal v NHL první cenu i jako trenér. Kouč Caroliny ovládl hlasování o Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra soutěže. Oceněn za svou práci byl krátce poté, co podepsal novou tříletou smlouvu s Hurricanes.

"Je to velká pocta a jsem opravdu hrdý, že se mi to podařilo. Je to zásluha celé organizace," uvedl padesátiletý Brind'Amour, který vede Carolinu od roku 2018 a podařilo se mu dovést tým mezi nejlepší v soutěži. Jako prvnímu v klubové historii se mu povedlo s Hurricanes postoupit třikrát za sebou do play off. V první sezoně Carolina vypadla až ve finále konference s Bostonem, letos ji vyřadila Tampa ve druhém kole play off.

"Na mém ocenění mají zásluhu skvělí lidé v klubu. Od zdravotnického personálu po trenéry, se kterými každý den spolupracuji a myslím si, že jsou nejlepší v lize. Samozřejmě je to i zásluha hráčů, se kterými jsem každý den ve styku. Od kapitána Jordana Staala po všechny ostatní. Máme opravdu skvělou partu," řekl Brind'Amour, mezi jehož svěřence patřili i brankář Petr Mrázek a útočník Martin Nečas.

Brind'Amour má za sebou 1484 zápasů v NHL jako hráč a v letech 2006 a 2007 získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy. S Carolinou získal v roce 2006 i Stanleyův pohár. V roce 1994 ovládl v dresu Kanady mistrovství světa.

Vedle Brind'Amoura byli dalšími kandidáty na trofej Joel Quenneville z Floridy a Dean Evason z Minnesoty.