Nejlepším tanečníkem verbuňku se stal Marek Salay

Strážnice (Hodonínsko) - V soutěži 25 tanečníků verbuňku, tedy tradičního tance verbířů, který je na seznamu dědictví UNESCO, dnes ve Strážnici na Hodonínsku zvítězil Marek Salay z Břeclavi. ČTK to za pořadatele řekla Jarmila Teturová z Národního ústavu lidové kultury.

Soutěž se letos konala v netradičním termínu a za netradičních podmínek. Obvykle bývá součástí folklorního festivalu Strážnice, ten se ale kvůli opatřením proti šíření koronaviru uskutečnil jen přes internet.

Podobu soutěže tanečníků verbuňku řešili pořadatelé přibližně od konce května, kdy se opatření začala uvolňovat. "Oslovili jsme tanečníky, zda by o uspořádání soutěže v náhradním termínu a mimo festival měli zájem. Reakce byla pozitivní jak od tanečníků tak od diváků," doplnila Teturová.

Letošní soutěž tak probíhala výrazně jinak než předchozí ročníky. Namísto tisíců diváků tvořilo publikum na venkovním stadionu pouhých 500 držitelů vstupenek. Pořadatelé byli do poslední chvíle v napětí, zda akci nezakážou hygienici. Na Hodonínsku v posledních dnech výrazně vzrostl počet lidí nakažených covidem-19.

"Informaci o vstupenkách jsme uvolňovali postupně, aby nám kvůli zájmu nespadl systém. Nejprve jsme ji zveřejnili na našich internetových stránkách, potom na našem facebookovém profilu a teprve potom na dalších stránkách a na plakátech. Díky tomu rezervace mizely postupně a vyprodáno bylo až minulou sobotu," doplnila Teturová.

I průběh soutěže byl odlišný. Zatímco v běžných letech z oblastních kol postupuje jeden finalista do odpoledního kola a pět dalších účastníků do kola dopoledního, letos mohlo z každé oblasti po nominaci porotou postoupit do finále šest tanečníků. Ne všechny oblasti ale takové množství tanečníků vyslaly, ve finále tak nakonec soupeřilo 25 tanečníků verbuňku.

Tradiční soutěž tak o letošní ročník nepřišla. "Je to zejména zásluha zájmu diváků i samotných tanečníků, kteří do toho šli. Je vidět, že jim na lidové kultuře záleží," podotkla Teturová.

Jednotlivé oblasti Slovácka si udržují specifické styly verbuňku. Atmosféra při klání tanečníků často připomíná sportovní utkání. Verbuňk je na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.