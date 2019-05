Nejlepším hráčem sezony fotbalové ligy se stal slávista Souček

Praha - Nejlepším hráčem sezony první fotbalové ligy se poprvé stal záložník Tomáš Souček, který pomohl pražské Slavii k titulu. V hlasování trenérů, kapitánů jednotlivých týmů a vybraných novinářů jasně zvítězil před nejlepším střelcem soutěže ruským útočníkem Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi a slovenským středopolařem Plzně Patrikem Hrošovským. Slavia ovládla i anketu o nejlepšího trenéra sezony, jímž se s velkým náskokem stal Jindřich Trpišovský. Výsledky dnes byly vyhlášeny na Galavečeru Ligové fotbalové asociace v Praze.

Souček prožil životní sezonu a patřil k hlavním oporám Slavie, která vedle titulu získala i domácí pohár a po 77 letech slavila double. Přestože je čtyřiadvacetiletý reprezentant defenzivní záložník, připsal si 13 branek, což je nejvíce z celého mistrovského týmu.

Více gólů dali v této ligové sezoně už jen útočníci Komličenko, jablonecký Martin Doležal a Jean-David Beauguel, který podzim strávil ve Zlíně a jaro v Plzni. Souček si zároveň výrazně vylepšil své brankové maximum v jednom ročníku.

V hlavní kategorii ankety získal Souček 153 bodů a 46 hlasujících ho zařadilo na první místo. Druhému Komličenkovi nestačilo k prvenství ani rekordních 28 gólů, kterými v součtu s nadstavbou o tři branky vylepšil dosavadní české maximum za jednu sezonu v podání Davida Lafaty.

Na Součka ztratil ruský kanonýr 74 bodů, o dalších 45 bodů zpět byl třetí Hrošovský. Slovenský středopolař byl tvůrcem hry obhájce trofeje Plzně, která se tentokrát musela spokojit s druhým místem za Slavií.

"Jsem hrozně rád, jak to vyšlo. Jak šel celý rok od prvního kola. Co se týče mě osobně, tak tuhle sezonu rozhodně beru nejvýš. Nevím, jestli bude někdy individuálně lepší. Já jsem si tyto individuální ceny ani snad nepředstavoval, to je úplně něco navíc. Tohle je pro mě odmala sen," řekl novinářům Souček.

"Bylo plno kluků, kteří na to mohli dosáhnout. Komli, který dal 28 gólů, to je v naší lize nevídané. Nebo další výborní fotbalisté. Ale mně se to povedlo. Jsem rád, že lidé ocenili můj výkon," dodal Souček.

Zástupce červenobílých triumfoval i mezi trenéry. Třiačtyřicetiletý Trpišovský dovedl slávisty k double, navíc s týmem dokázal postoupit až do čtvrtfinále Evropské ligy. Vršovický celek dominoval na domácí scéně i herně a v lize měl nejlepší útok i obranu.

Trpišovský získal v anketě 149 bodů a o 74 bodů porazil plzeňského Pavla Vrbu. Bývalý reprezentační kouč uhrál se Západočechy rekordních sedm bodů v základní skupině Ligy mistrů, na obhajobu titulu ale nedosáhl. Třetí skončil s desetibodovým odstupem jablonecký Petr Rada, jenž se Severočechy obsadil konečné čtvrté místo.

"Myslím, že je to ocenění celého našeho trenérského týmu a hráčské kabiny. Nikdy nejde o individuální práci. Jsem strašně rád, že jsme s Tomášem Součkem přiřadili další trofej ke slávistickému roku," uvedl Trpišovský. "Strašně si toho vážím. Všichni víme, že jsou tu skvělí trenéři různých generací. Deset let zpátky, když jsme hráli o postup do krajského přeboru, by mě v životě nenapadlo, že tady budu sedět," dodal.

Cizincem sezony se stal podle očekávání Komličenko. Za ním se umístili dva afričtí stopeři slávistické obrany Michael Ngadeu z Kamerunu a Simon Deli z Pobřeží slonoviny. Objevem sezony byl zvolen teprve šestnáctiletý ofenzivní záložník pražské Sparty Adam Hložek, který se na jaře natrvalo usadil v základní sestavě a připsal si tři branky. Stal se tak nejmladším střelcem historie samostatné ligy. Osobností ligy se stal sedmatřicetiletý záložník Tomáš Hübschman, který s Jabloncem o rok prodloužil smlouvu.

Fanoušci v hlasování přes mobilní aplikaci určili v součtu za jednotlivá utkání nejlepším hráčem jabloneckého záložníka Michala Trávníka, na Spartě pak zůstala Cena Lukáše Přibyla pro klub nejlépe pracující s fanoušky. V doprovodných anketách, které byly vyhlášeny už předem, kraloval mezi brankáři liberecký Filip Nguyen, mezi obránci Ngadeu, mezi záložníky jeho spoluhráč Souček a mezi útočníky Komličenko. Do ligového klubu legend pro hráče se 300 a více starty vstoupil mladoboleslavský záložník Marek Matějovský.

Anketa Ligové fotbalové asociace o nejlepší hráče první fotbalové ligy za sezonu 2018/19: Hráč sezony: 1. Tomáš Souček (Slavia Praha) 153 b., 2. Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav) 79, 3. Patrik Hrošovský (Plzeň) 34, 4. Michael Ngadeu (Slavia Praha) 18, 5. Michal Trávník (Jablonec) 10, 6. Miroslav Stoch 10, 7. Josef Hušbauer (oba Slavia Praha) 6, 8. Alex Král (Teplice/Slavia Praha) 5, 9. Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň) a Adam Hložek (Sparta Praha) oba 4. Trenér sezony: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 149, 2. Pavel Vrba (Plzeň) 75, 3. Petr Rada (Jablonec) 65, 4. Zsolt Hornyák (Liberec) 16, 5. Bohumil Páník (Ostrava) 15. Cizinec sezony: 1. Komličenko 128, 2. Ngadeu 71, 3. Simon Deli (Slavia Praha) 33, 4. Hrošovský 27, 5. Stoch 27. Objev sezony: 1. Hložek 146, 2. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 85, 3. Václav Drchal (Sparta Praha) 36, 4. Matouš Trmal (Slovácko) 24, 5. Král 12. Osobnost ligy: 1. Tomáš Hübschman (Jablonec) 85, 102, 2. Roman Hubník (Plzeň) 50, 3. Pavel Zavadil (Opava) 48, 4. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 40, 5. Milan Baroš (Ostrava) 33. Cena Lukáše Přibyla (pro klub nejlépe pracující s fanoušky): 1. Sparta Praha 50, 2. Slavia Praha 45, 3. Plzeň 28, 4. Dukla Praha 21, 5. Teplice 13. Hráč sezony podle hlasování fanoušků: Trávník. Cena Františka Hrdličky: Jaroslav Janoš (Ostrava). Doprovodné ankety (vyhlášeny 22. května): Brankář sezony: 1. Filip Nguyen (Liberec) 94, 2. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 85, 3. Aleš Hruška (Plzeň) 54, 4. Jan Laštůvka (Ostrava) 29, 5. Vlastimil Hrubý (Jablonec) 27. Obránce sezony: 1. Ngadeu 108, 2. Deli 55, 3. Hubník 47, 4. Vladimír Coufal (Slavia Praha) 36, 5. Tomáš Holeš (Jablonec) 31. Záložník sezony: 1. Souček 150, 2. Hrošovský 67, 3. Stoch 27, 4. Trávník 27, 5. Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia Praha) 13. Útočník sezony: 1. Komličenko 153, 2. Martin Doležal (Jablonec) 70, 3. Beauguel 57, 4. Libor Kozák (Liberec) 16, 5. Tomáš Wágner (Karviná) 10. Hráč sezony druhé ligy: Jiří Kladrubský (České Budějovice). Trenér sezony druhé ligy: David Horejš (České Budějovice).