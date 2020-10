Nejlepším českým snímkem festivalu v Jihlavě je Nová šichta

Jihlava - Nejlepším českým dokumentem se na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava stal snímek Nová šichta režiséra Jindřicha Andrše, uspěl v sekci Česká radost. Mezi světovými dokumenty porotce nejvíc přesvědčil videodeník z polské antarktické stanice slovenské režisérky Viery Čákanyové Bílá na bílé. Cenu za přínos kinematografii získal čínský umělec Aj Wej-wej.

Festival měl původně dnešním předáním ocenění skončit. Protože se ale kvůli pandemii koná jen on-line a poslední část snímků bude ještě týden přístupná, je ukončení 24. ročníku naplánované na 8. listopadu.

Hlavní postavou vítězného českého snímku, který festival zahajoval a do kin vstoupí 11. února příštího roku, je propuštěný havíř Tomáš Hisem, jejž rekvalifikační program postaví do nových životních rolí a před rozmanité pracovní příležitosti. Snímek obstál v konkurenci dalších 12 filmů zařazených do soutěžní sekce Česká radost. V sekci Opus Bonum věnované současnému světovému dokumentu soutěžila desítka snímků. Film Bílá na bílé vznikal v roce 2017 během natáčení snímku Ferm. Poskytuje obraz osamělosti i prostoru k zamyšlení v člověkem neposkvrněné antarktické krajině.

Nejlepším filmem východní a střední Evropy je snímek Lotyšští kojoti, za kterým stojí režisér Ivars Zviedris. Studentská porota se rozhodla ocenit film Čas je. V kategorii hodnotící světovou experimentální tvorbu vyhrál australsko-novozélandský snímek Jsme bez režiséra SJ. Ramira. Mezi nejnovějšími českými experimentálními filmovými díly byla nejpřesvědčivější šestiminutová Katastrofa Zbyňka Baladrána.

Čtyřiadvacátý ročník festivalu začal 27. října. Diváci mohou postupně sledovat přes 270 filmů.

Už od jara se organizátoři připravovali na několik možných stupňů omezení spojených s koronavirem. Že bude festival možné sledovat pouze on-line oznámili 9. října. I přes změněnou formu se podle ředitele festivalu Marka Hovorky podařilo udržet komunitního ducha festivalu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ocenil, jak se festival své virtuální podoby chopil. "Všiml jsem si, že děláte hybridní festival a že jste přešli do virtuálního světa s lehkostí, se kterou se to asi málokomu v letošním roce povedlo," vzkázal pořadatelům při dnešním udílení cen.

Festival pravidelně představuje několik set filmů, mnoho z nich v soutěžních sekcích. V sekci světových dokumentů byl loni nejúspěšnější snímek Fonja, který je výsledkem filmového workshopu mladistvých delikventů z Madagaskaru. Nejlepším českým dokumentem byl snímek Sólo režiséra Artemia Benkiho.

Vyhlášení cen se vysílalo z jihlavského Domu kultury odborů (DKO), který je tradičně hlavním festivalovým centrem. Tradici nezměnil ani letošní ročník bez osobní přítomnosti návštěvníků. Moderátoři ale museli souhlasit, že se část jejich domácností do DKO přestěhuje "Všichni jsme totiž doma. A asi tam i dlouho zůstaneme," řekl Marika Pecháčková, která s Vítem Klusákem ceremoniál režírovala. Moderátory večera byl publicista Lukáš Houdek a aktivistka Johanna Nejedlová.