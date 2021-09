Nejlepší železniční modely soutěží v Plzni na republikovém mistrovství

Plzeň - Modely lokomotiv, železničních vagónů, drážních domků a dalších objektů, dioramat či drážních jeřábů a dalších strojů a zařízení na dráze soutěží dnes v Plzni v republikovém mistrovství v železničním modelářství. Po roční pauze, vynucené koronavirovou pandemií, se na šampionátě sešlo 59 modelů, které uspěly v regionálních kolech. Porota posuzuje v několika věkových kategoriích díla vytvořená osmiletým začínajícím modelářem i zkušeným sedmdesátníkem. Hodnotí se přesnost a preciznost i dokumentace, kterou musejí modeláři do soutěže dodat, řekl ČTK ředitel Jiří Baudis z Plzeňského klubu železničních modelářů.

Modeláři volí různé postupy. Věrné zmenšeniny lokomotiv, vagónů a podobně vznikají z papíru, upravených plastových odlitků či z kovových leptů. V poslední době si modeláři pomáhají i moderními technologiemi. "V oblibě jsou i 3D tisky, na nichž si modelář může vytisknout různé originální doplňky k vylepšení svého modelu a doplnění o unikátní prvky, které se ve stavebnici neprodávají," řekl Baudis. Porota pak každý model důkladně prohlíží, hodnotí i ty nejmenší detaily, jeho věrnost a funkčnost. Modelář musí modelu také vtisknout život, tedy zajistit například jeho pojezd. Jeden model může autor přihlásit do soutěže dva roky po sobě. "Může se stát, že nějakému modeláři vytkneme nějaké nedostatky, a on si je do dalšího roku opraví a model doslova vypiplá," poznamenal Baudis.

I když železnice se u nás zhruba od poloviny 19. století neustále rozvíjí a modeláři by tak mohli ve volbě svých modelů sahat k lokomotivám od parních až po moderní rychlovlaky, pendolina ani elektrické lokomotivy se na mistrovství neobjevily. "U těch nových si může každý koupit dokonalý model, tak proč se s ním dělat, nejvíc se na soutěžích objevují dieselové a parní lokomotivy," řekl Baudis. Nejoblíbenější je podle něj mezi modeláři tak zvaná třetí a čtvrtá železniční epocha, tedy období zhruba od konce druhé světové války do roku 1990, případně i druhá epocha mezi lety 1921 a 1945.

Kdo by si představoval, že modelář je někdo, kdo zaleze doma do svého koutku a tam jen lepí a barví modely, dost by se mýlil. Ve snaze vystihnout co nejvěrněji konkrétní lokomotivu či vagón se totiž často musí pustit i do pečlivého průzkumu a studia. Kromě technických detailů studují i podrobnosti o konkrétním zpodobňovaném zařízení. Výsledné modely pak nejsou často jen nablýskaní krasavci zářící novotou. Modeláři si naopak dávají záležet i na takových detailech, jako je třeba "ušpinění" lokomotivy, která třeba převážela uhlí na Ostravsku, nebo rezavějící stopa po vodě zatékající do vagónu.

