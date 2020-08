Nejlepší zápas Faksy v play off, Francouz střídal

Edmonton/Toronto - Radek Faksa se podílel ve 2. kole play off NHL gólem a dvěma přihrávkami na výhře hokejistů Dallasu 5:4 nad Coloradem a byl vyhlášen první hvězdou nedělního zápasu. Český útočník odehrál nejproduktivnější zápas ve vyřazovací části. Na straně poražených inkasoval Pavel Francouz pětkrát z 26 střel a v 49. minutě byl střídán. New York Islanders zdolali Philadelphii 3:2 a v sérii vyhrávají 3:1 na zápasy. Stejným poměrem vede Vegas nad Vancouverem po nedělním vítězství 5:3.

Dallas vedl už v 11. minutě 3:0 a pod první dvě branky se podepsal Faksa. Nejdříve jeho střelu od levého hrazení Francouz neudržel a John Klingberg z dorážky otevřel skóre. Český útočník vzápětí zvýšil v přesilové hře, v níž doklepl z předbrankového prostoru bekhendem puk za záda bezmocného krajana. Třetí gól přidal tečí v další početní výhodě Jamie Benn.

Francouze v polovině utkání zachránila tyč a místo vedení 4:0 se utkání zdramatizovalo. Ve zbytku druhé třetiny snížili na rozdíl jedné branky Valerij Ničuškin a Cale Makar.

Dallas dvěma slepenými góly během 32 sekund opět utekl do tříbrankového trháku: z mezikruží se prosadil v přesilové hře Roope Hintz, u jehož trefy si připsal asisstenci Faksa, a poté dal Denis Gurjanov jeden ze svých nejsnadnějších gólů. Francouz zastavil u zadního mantinelu nahozený puk pro Makara, jemuž ale kotouč odskočil před branku a ruský útočník nabídnutou šancí nepohrdl. Český gólman poté střídal.

"Hodně mu to ztížili, zejména v přesilových hrách, ale už jsme viděli Frankieho chytat lépe," řekl trenér Colorada Jared Bednar na Francouzovu adresu. Dodal, že ještě neví, koho postaví příště do branky. Jednička Philipp Grubaeur je ale stále zraněná. "Musím si to promyslet. Ale není to jen o gólmanovi. Nehrajeme svůj nejlepší hokej. Musejí přidat všichni, to je základ," podotkl kouč.

Francouze nahradil Michael Hutchinson, který zlikvidoval tři střelecké pokusy a sledoval vzepětí Colorada. Snížili Ničuškin a Vladislav Naměstnikov, jehož kontaktní gól však přišel až čtyři sekundy před koncem.

"Nevím proč, ale v sérii inkasujeme v krátkém sledu více gólů, to nám nepomáhá. Od stavu 0:3 jsme se zlepšovali a ve druhé třetině jsme je jasně přehráli. I na začátku třetí třetiny jsme byli lepší a hrnuli jsme se za vyrovnáním, ale zase nám rychlými góly odskočili," litoval lídr Colorada Nathan MacKinnnon.

Problém v brance nevidí. "Frankie je skvělý a Hutch je už také prověřeným gólmanem. Hlavně je to ale o nás. Musíme jim chytání usnadnit, musíme jim umožnit, aby střely dobře viděli. Nemůže nechávat soupeře, aby stál před brankou a v poklidu si dorážel. Je potřeba, abychom vyhráli více osobních soubojů a abychom byli okolo našeho brankoviště důraznější i důslednější," podotkl MacKinnon.

Dallas tak vede v sérii 3:1 a dělí ho jedna výhra od postupu do finále Západní konference, které hrál naposledy v roce 2008. Faksa v sérii s Coloradem nasbíral pět bodů (2+3).

V Torontu po bezbrankové první třetině otevřel skóre útočník Islanders Brock Nelson. Flyers vyrovnali tečí Seana Couturiera a překlopit vedení na jejich stranu mohl Jakub Voráček, ale dorážku mu skvělým zákrokem chytil Thomas Greiss. Nerozhodný stav zlomil v 48. minutě z úniku Jean-Gabriel Pageau a z přečíslení dva na jednoho zvýšil Nelson. Philadelphia ještě při hře bez brankáře snížila, ale vyrovnat nezvládla.

"Každý nechal na ledě všechno. Dopustili jsme se ale ve třetí třetině několika zbytečných chyb a potrestali je. V tom jsou dobří, umějí nabídnutou šanci proměnit. Pokud budeme hrát stejně i příště, máme dobrou šanci, abychom sérii protáhli," řekl gólman Philadelphie Brian Elliott.

Flyers naráželi i na výborný výkon Greisse, který v prvním startu po půl roce kryl 36 střel. "Podali jsme nejhorší výkon v letošním play off, ale gólman nás podržel," uznal kouč Islanders Barry Trotz.

Vancouver dvakrát smazal jednogólové manko a druhou využitou přesilovou hrou se ve 32. minutě dostal do vedení 3:2. Vegas ale strhlo zápas na svou stranu třemi góly v rozmezí 43. až 49. minuty.

"Ve hře pět na pět jsme hráli dobře, ale vyloučeními jsme jim dali šanci nejen skórovat, ale vypadli jsme i z rytmu. Naštěstí jsme se do něj znovu dostali ve třetí třetině," uvedl Max Pacioretty, autor dvou branek včetně té vítězné.

Východní konference (Toronto) - 4. zápas:

NY Islanders - Philadelphia 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 27. a 52. B. Nelson, 48. Pageau - 36. Couturier, 59. Provorov. Střely na branku: 33:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Nelson, 2. Josh Bailey, 3. Greiss (všichni NY Islanders). Stav série: 3:1.

Západní konference (Edmonton) - 4. zápasy:

Dallas - Colorado 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)

Branky: 7. J. Klingberg (Faksa), 9. Faksa, 11. Jamie Benn, 48. Hintz (Faksa), 49. Gurjanov - 34. a 52. Ničuškin, 40. Makar, 60. Naměstnikov. Střely na branku: 29:37. Pavel Francouz odchytal za Colorado 48:02 minuty, inkasoval pět gólů z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,77 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Faksa, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Makar (Colorado). Stav série: 3:1.

Vancouver - Vegas 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Branky: 12. E. Pettersson, 25. Horvat, 32. Toffoli - 10. a 48. Pacioretty, 14. Stephenson, 43. Schmidt, 49. W. Karlsson. Střely na branku: 31:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Schmidt, 3. Mark Stone (všichni Vegas). Stav série: 1:3.